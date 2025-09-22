MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui la nomination de cinq nouveaux dirigeants éminents à son Conseil consultatif pour les communautés autochtones (CCCA), renforçant l'engagement de la Banque envers la réconciliation, l'inclusion et l'autonomisation économique des communautés autochtones à travers le Canada. Les nouveaux membres apportent une riche expérience, des connaissances approfondies et des qualités de leadership au CCCA, lequel joue un rôle essentiel dans la formulation des stratégies et services qu'adopte BMO pour prendre en compte et servir les clients, collègues et communautés autochtones.

Denise Baxter, vice-rectrice aux initiatives autochtones à l'Université Lakehead, a consacré plus de trois décennies à faire progresser l'éducation des Autochtones. Membre de la Première Nation de Marten Falls, Denise a travaillé au sein de conseils scolaires publics, du ministère de l'Éducation de l'Ontario et d'écoles privées des Premières Nations. Son dévouement à la préservation des traditions culturelles et à l'établissement de partenariats a donné lieu à des initiatives transformatrices qui améliorent les résultats scolaires des élèves autochtones.

Harry Flaherty, président et chef de la direction de Qikiqtaaluk Corporation & Group of Companies (QC), est un éminent chef d'entreprise inuit originaire d'Aujuittuq, au Nunavut. Sous sa direction, QC est devenu le plus grand employeur privé appartenant à des Inuits, stimulant le développement économique grâce à des services diversifiés et des partenariats stratégiques. La vision de Harry est axée sur la création d'emplois et d'occasions commerciales significatifs pour les communautés inuites, afin d'avoir un impact durable sur l'économie du Nunavut.

Hilda Broomfield Letemplier, présidente de Pressure Pipe Procurement & Management Services and Northern Oxygen Ltd., est une entrepreneure autochtone pionnière originaire de Terre-Neuve-et-Labrador. Membre du gouvernement du Nunatsiavut, Hilda a reçu de nombreuses distinctions, notamment le Prix d'excellence en affaires autochtones 2023 et le Prix des femmes les plus influentes du Canada : Top 100 de 2024 de WXN. Son travail promeut la diversité et l'inclusion dans le secteur des ressources naturelles, reflétant sa perspective unique en tant que cheffe d'entreprise autochtone rurale.

Jenn Harper, fondatrice et chef de la direction de Cheekbone Beauty Cosmetics, est une entrepreneure sociale qui redéfinit la durabilité et la représentation dans l'industrie de la beauté. Depuis le lancement de Cheekbone Beauty en 2015, Jenn a fait de la marque une entreprise certifiée B Corp présente chez Sephora Canada et dans les magasins JC Penney à travers les États-Unis. Son leadership a permis de récolter plus de 250 000 $ de dons philanthropiques, et elle continue d'être une ardente défenseure des femmes autochtones dans le monde des affaires. Jenn a été nommée parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada en 2024 et a reçu un doctorat honorifique de l'université Brock en 2023.

Sarah Midanik, présidente et chef de la direction du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, est une fervente défenseure de la réconciliation et de l'impact social. Fière membre de la Nation métisse de l'Alberta, Sarah siège à plusieurs conseils d'administration, notamment celui du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone et celui du zoo de Calgary. Elle est titulaire d'un MBA en commerce et leadership autochtones et a été reconnue comme l'une des femmes les plus influentes du Canada en 2024.

Ensemble, ces dirigeants contribueront à orienter les efforts de BMO pour répondre à l'appel à l'action 92 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, en veillant à ce que les perspectives autochtones soient intégrées dans les processus décisionnels de la Banque.

« Une véritable réconciliation consiste à soutenir activement les communautés autochtones et nécessite un engagement profond à comprendre l'histoire, les droits et les cultures uniques des peuples autochtones, a déclaré Michael Bonner, chef, Distribution, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, et coprésident du Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO. Le CCCA a été mis sur pied par BMO pour garantir que les voix autochtones soient entendues et comprises alors que nous nous efforçons de favoriser le progrès économique et un avenir meilleur pour les communautés, les partenaires et les clients autochtones. »

Les contributions du CCCA jouent un rôle déterminant dans l'aide apportée à BMO pour ouvrir de nouvelles voies pour l'autonomisation économique, le développement du leadership et la prospérité générationnelle des peuples autochtones. Cette collaboration veille à ce que les stratégies de BMO soient non seulement inclusives, mais aussi adaptées à la culture et axées sur la communauté.

Pour plus de renseignements, lire ᐑᒋᐦᐃᑐᐏᐣ wîcihitowin, le cinquième rapport annuel de BMO sur les partenariats et les progrès en matière autochtone.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244