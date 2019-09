BMO Gestion privée met en lumière les principaux thèmes d'intérêt des propriétaires d'entreprise dans un nouveau magazine

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW/ - BMO Gestion privée a dévoilé aujourd'hui une nouvelle publication en ligne s'adressant aux propriétaires d'entreprise du Canada et des États-Unis qui cherchent à concilier les besoins de leur entreprise et les enjeux personnels et familiaux.

Le magazine Info-Patrimoine de BMO se concentre sur le cycle de vie en quatre temps de l'entreprise et de son propriétaire : démarrage, croissance, maturité et sortie. Le magazine explore des thèmes propres à la vie personnelle d'un propriétaire d'entreprise, tels que :

la valeur d'un plan de gestion de patrimoine;

une planification de retraite adéquate;

la meilleure structure pour une entreprise;

des astuces pour aider les entrepreneurs à s'orienter dans leur parcours financier et philanthropique.

Selon les prévisions pour le Canada, des transferts de patrimoine de particuliers de l'ordre d'un billion de dollars environ devront s'opérer vers la prochaine génération d'ici 2026, dont environ 70 pour cent sous forme d'actifs financiers (« Le gain inattendu », Info-Patrimoine de BMO, 2018). Les propriétaires d'entreprise en fin de carrière vendent, mais cherchent également à créer un héritage durable.

« La vie peut s'avérer complexe lorsque la gestion de la fortune personnelle et la surveillance de toutes les facettes d'une entreprise sont étroitement liées », a rappelé Andrew Auerbach, vice-président à la direction et chef, BMO Gestion privée Canada et Asie. « Le magazine Info-Patrimoine de BMO a été conçu pour le propriétaire d'entreprise. Complément des conseils des professionnels de BMO Gestion privée, ce magazine est une ressource informative qui peut faciliter les conversations sur la gestion de patrimoine axées sur la réussite future des entreprises. »

« En tant que chef de file des services bancaires aux entreprises au Canada, nous nous sommes engagés à penser d'abord au client et positionnés comme la banque modèle en matière d'expérience client exceptionnelle », a déclaré Dev Srinivasan, chef de l'exploitation - Services bancaires aux entreprises au Canada, BMO Banque de Montréal. « Notre approche de la gestion des relations repose en partie sur le fait de savoir que les propriétaires d'entreprise ne cherchent pas seulement à atteindre leurs objectifs d'affaires, mais qu'ils ont aussi des objectifs personnels, qu'ils mettent souvent en veilleuse pour consacrer la majeure partie de leur espace mental à leur entreprise. Disposer de ressources telles que le magazine Info-Patrimoine de BMO complète à merveille les efforts que déploient nos équipes pour répondre aux besoins individuels de nos clients. »

Pour télécharger le magazine Info-Patrimoine de BMO, visitez www.bmo.com/institutinfo-patrimoine.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

