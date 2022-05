MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW/ - BMO Gestion privée de placements inc., le gestionnaire du Portefeuille BMO privé d'actions des marchés émergents (le « portefeuille »), a annoncé aujourd'hui la nomination d'un nouveau sous-conseiller pour celui-ci.

Le 13 mai 2022 ou vers cette date, Columbia Management Investment Advisers, LLC sera nommé à titre de nouveau sous-conseiller du portefeuille. Comgest SA continuera d'agir à titre de sous-conseiller pour le portefeuille.

Ce changement n'aura aucune incidence sur l'objectif de placement fondamental du portefeuille ni sur sa cote de risque de placement.

