Les membres de la nouvelle équipe Actions mondiales sont les dernières des 50 personnes récemment recrutées au sein de BMO Gestion mondiale d'actifs afin d'accélérer la croissance dans des domaines clés

MONTRÉAL, le 25 juill. 2022 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a annoncé aujourd'hui une expansion importante de ses capacités d'investissement stratégique et de gestion de portefeuille avec l'ajout d'une nouvelle équipe hautement expérimentée en actions mondiales.

S'appuyant sur l'engagement de BMO Gestion mondiale d'actifs à développer ses activités au Canada, la nouvelle équipe basée à Toronto est composée de 13 professionnels de l'investissement qui apportent une expertise sectorielle mondiale et qui s'associeront aux principaux groupes de produits, de ventes et d'investissement de BMO Gestion mondiale d'actifs pour développer des produits et des solutions novateurs qui répondent aux besoins évolutifs des investisseurs afin d'obtenir de meilleurs résultats. La date d'entrée en fonction de l'équipe est le 25 juillet 2022.

L'équipe Actions mondiales de BMO fait partie des cinquantaines de professionnels de l'investissement qui se sont récemment joints à BMO Gestion mondiale d'actifs dans des secteurs de croissance clés, notamment les actions, les obligations, l'investissement quantitatif, l'investissement responsable, les FNB, les placements non traditionnels et la négociation, alors que l'organisation continue d'améliorer ses capacités d'investissement. En travaillant ensemble, l'équipe de BMO Gestion mondiale d'actifs fait le lien entre les stratégies d'investissement actives et passives dans le cadre d'un portefeuille global pour les investisseurs.

« Je suis ravi d'accueillir cette équipe exceptionnelle d'Actions mondiales au sein de BMO Gestion mondiale d'actifs, s'est réjoui Sadiq S. Adatia, chef des placements, BMO Gestion mondiale d'actifs. Ces professionnels expérimentés, qui possèdent de solides antécédents en matière d'investissement, nous aideront à élargir davantage nos capacités internes, à innover, à être un leader du marché et à satisfaire les attentes de nos clients. Ils ont un historique de rendement solide dans le secteur des actions mondiales et de succès dans la croissance des actifs, et ils ont collectivement géré 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion. »

« Nous sommes déterminés à assurer la croissance de BMO Gestion mondiale d'actifs au Canada. Cette équipe a une longue histoire de collaboration où chaque personne apporte son vaste savoir-faire dans les secteurs internationaux et mondiaux, prend des décisions de portefeuille conjointes, et a régulièrement fait appel à d'autres équipes dans diverses catégories d'actifs et partagé ses connaissances avec elles, a déclaré Kristi Mitchem, chef de la direction, BMO Gestion mondiale d'actifs. Cela est essentiel pour nous, car nous travaillons tous ensemble pour satisfaire nos clients, et complète ce que nous faisons aujourd'hui. »

L'équipe Actions mondiales est composée des professionnels de l'investissement suivants :

Jeff Elliot - directeur, Gestion de portefeuille, Santé

- directeur, portefeuille, Santé Malcolm White - Directeur, Gestion de portefeuille, Technologie

- Directeur, portefeuille, Technologie Jeremy Yeung - Directeur, Gestion de portefeuille, Technologie

- Directeur, portefeuille, Technologie John Hadwen - Directeur, Gestion de portefeuille, Transactions financières

- Directeur, portefeuille, Transactions financières Massimo Bonansinga - Directeur, Gestion de portefeuille, Industries, défense et infrastructure

- Directeur, portefeuille, Industries, défense et infrastructure Hoa Hong - Directrice, Gestion de portefeuille, Énergie et ressources

- Directrice, portefeuille, Énergie et ressources Goshen Benzaquen - Directeur, Gestion de portefeuille, Transactions financières

- Directeur, portefeuille, Transactions financières Kyle Mendyk - Directeur adjoint, Gestion de portefeuille, Transactions financières

- Directeur adjoint, portefeuille, Transactions financières Janice Wong - Directrice adjointe, Gestion de portefeuille, Industries et infrastructure

- Directrice adjointe, portefeuille, Industries et infrastructure Alex Yang - Directeur adjoint, Gestion de portefeuille, Services publics, industries et infrastructure

- Directeur adjoint, portefeuille, Services publics, industries et infrastructure Alexander Payne - Analyste, Consommation discrétionnaire et biens de consommation de base

- Analyste, Consommation discrétionnaire et biens de consommation de base Shawna McIntee - Négociatrice, Actions mondiales

- Négociatrice, Actions mondiales Edward-Durrant Taylor - Directeur de portefeuille client, Actions mondiales

