/NE PAS DIFFUSER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES DES ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 13 janv. 2023 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs continue d'améliorer ses capacités dans le domaine des placements non traditionnels avec le lancement du fonds BMO Georgian Alignment II Access Fund, LP (Fonds Access). Ce nouveau fonds offre aux investisseurs qualifiés canadiens la possibilité de s'exposer à des sociétés privées, un secteur de l'économie réelle traditionnellement réservé aux investisseurs institutionnels.

Georgian (en anglais) est un investisseur de premier plan dans les entreprises technologiques à forte croissance. Le Fonds Access sera exposé à l'ensemble des sociétés privées de logiciels nord-américaines sélectionnées par Georgian, lesquelles sont axées sur des domaines tels que la cybersécurité, l'engagement social et l'automatisation industrielle. Collectivement, ces sociétés ont une demande établie sur le marché, des perspectives de croissance attrayantes et un historique de collaboration avec Georgian construit au fil des années d'investissements antérieurs.

« Nous sommes ravis d'offrir une porte d'entrée dans le jardin clos des marchés privés, a déclaré Jeffrey Shell, chef, Placements non traditionnels, BMO Gestion mondiale d'actifs. Investir dans des sociétés technologiques privées fait depuis longtemps partie des stratégies les plus fructueuses pour accroître le patrimoine et pourrait jouer un rôle important dans des portefeuilles diversifiés de manière appropriée. Le Fonds Access offre aux investisseurs qualifiés une possibilité exclusive de s'exposer à des entreprises établies dans des domaines essentiels à l'économie d'aujourd'hui et qui constituent l'épine dorsale de ce vers quoi nous allons. Ces entreprises bénéficient de l'approche impressionnante de Georgian pour réaliser leur véritable potentiel, en tirant parti d'outils technologiques sur mesure, d'une recherche et d'un développement avancés et de conseils personnalisés de la part de hauts dirigeants expérimentés. »

Pour plus d'informations sur le fonds BMO Georgian Alignment II Access Fund LP pour les investisseurs qualifiés, veuillez visiter le site www.bmogam.com/georgian-fr.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Georgian

Fondée en 2008, Georgian Partners Growth LP et ses sociétés affiliées (Georgian) est un investisseur dans des sociétés technologiques à forte croissance. Georgian a recours à des technologies de pointe pour perturber les activités de placement, notamment au moyen de l'acquisition automatisée de candidats dans lesquels investir et du recours à des communautés numériques pour collaborer et partager d'excellentes idées. Son approche axée sur la technologie s'appuie notamment sur une équipe dédiée à la R et D qui aide à créer des solutions d'affaires afin de générer un rendement du capital investi élevé pour les sociétés de portefeuille.

Au 30 septembre 2022, Georgian a amassé 4,2 G $ US de financement dans 67 placements. Georgian prospère grâce à la diversité (48 % des employés sont des femmes et 52 % font partie de groupes sous-représentés) et elle est arrivée au deuxième rang du classement des meilleurs lieux de travail ayant moins de 100 employés au Canada.

Pour plus d'informations sur Georgian, veuillez consulter le site www.georgian.io (en anglais).

Internet : www.bmo.com Twitter : @BMOmedia

Avis juridique

Le présent communiqué de presse ne doit en aucun cas être interprété comme une offre de vente de titres ou la prestation de conseils relatifs à des titres. Toute offre ou vente de titres mentionnés dans le présent communiqué de presse sera effectuée conformément à la notice d'offre confidentielle du Fonds Access ou à un document similaire, à l'intention des investisseurs admissibles qui sont des « investisseurs qualifiés » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le Fonds Access décrit dans le présent document n'est pas destiné aux investisseurs en dehors du Canada. En outre, toute offre ou vente de titres mentionnés dans le présent communiqué, ou tout conseil relatif à ces titres, ne sera effectué que par un courtier inscrit dans la catégorie appropriée ou bénéficiant d'une exemption d'inscription. Aucune autorité canadienne de réglementation des valeurs mobilières n'a examiné ni ne s'est prononcée de quelque manière que ce soit sur les informations contenues dans le présent communiqué de presse ou sur les mérites des titres auxquels il fait référence, et toute déclaration contraire constitue une infraction. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Les participations dans le Fonds Access ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis et ne peuvent pas être achetées par une personne des États-Unis ou vendues à une personne des États-Unis.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224