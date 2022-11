Fonds gérés par l'équipe Actions mondiales de BMO

MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a annoncé aujourd'hui le lancement de 3 nouveaux fonds gérés de concert avec sa nouvelle équipe Actions mondiales.

Les nouveaux fonds canadien et mondial de revenu et de croissance à gestion active offrent des solutions novatrices aux investisseurs qui recherchent une exposition à des occasions de croissance et un accès à des portefeuilles de secteurs clés conçus pour être souples et évolutifs afin de répondre à l'environnement macroéconomique actuel. Conçus comme une solution de base multi-actifs, ces fonds peuvent investir dans une variété de régions ou de secteurs, en tirant parti du savoir-faire en matière de placement des professionnels de BMO Gestion mondiale d'actifs. Le nouveau BMO Fonds innovations mondiales offre une exposition ciblée aux entreprises qui participent à la mise au point de produits, de processus ou de services novateurs, et aux entreprises qui peuvent bénéficier de ces innovations.

« Le lancement de nos nouveaux fonds tire parti des capacités d'investissement améliorées et s'appuie sur la force et l'élan de la nouvelle équipe Actions mondiales de BMO Gestion mondiale d'actifs, a indiqué Sadiq S. Adatia, chef des placements, BMO Gestion mondiale d'actifs. Ces nouveaux fonds rassemblent les meilleures idées de l'équipe pour créer des solutions qui répondent à une panoplie de besoins des investisseurs. »

BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a qualifié les nouveaux fonds et séries de fonds suivants :

BMO Fonds canadien de revenu et de croissance (séries A, T6, F, F6, I et Conseiller). L'objectif du fonds est de générer un revenu et de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens. Le gestionnaire de portefeuille du fonds, BMO Gestion d'actifs inc., utilise une combinaison de macro-analyse descendante et d'analyse fondamentale. Le fonds est géré par Sadiq S. Adatia , Marchello Holditch , Lutz Zeitler , Jeff Elliott et Earl Davis .





Changement de gestionnaire de portefeuille dans 3 fonds supplémentaires

En outre, trois autres fonds connaîtront un changement de gestionnaire de portefeuille annoncé précédemment. Columbia Threadneedle Management Limited (anciennement BMO Asset Management Limited) a été remplacé par BMO Gestion d'actifs inc. en tant que gestionnaire de portefeuille du fonds BMO Catégorie mondiale d'actions et du BMO Fonds mondial d'actions. De plus, Macquarie Investment Management Advisers a été remplacé par BMO Gestion d'actifs inc. comme gestionnaire de portefeuille du BMO Fonds d'infrastructures mondiales.

