En tant que cochefs, ils seront chargés de faire progresser les activités de BMO Gestion privée au Canada en développant de nouvelles affaires, en élargissant les relations avec les clients et en favorisant les partenariats à l'échelle de BMO, tout en soutenant les clients et les professionnels de la Gestion privée. Ces nominations viennent renforcer l'offre intégrée et unifiée de services complets de gestion de patrimoine et de conseils, précédemment réunis en 2019 lorsque BMO a fusionné ses activités de gestion bancaire privée et de courtage de plein exercice de BMO Nesbitt Burns.

« Nous sommes ravis d'accueillir Meghan et Geoff en tant que nouveaux cochefs de BMO Gestion privée au Canada, a déclaré M. Kamanga. Leur partenariat dynamique est ancré dans une croyance profonde et partagée dans le pouvoir des relations avec les clients et dans notre volonté de devenir la firme de choix pour les meilleurs professionnels de la gestion de patrimoine du secteur. Les activités canadiennes de Gestion privée sont un élément moteur de la stratégie de la Banque et nous sommes impatients d'innover et de faire progresser ce secteur sous le leadership expérimenté de Meghan et Geoff. »

Meghan Meger a commencé sa carrière à BMO Gestion privée à titre de vice-présidente et directrice de compte principale à Calgary en 2004 et a depuis occupé plusieurs postes de direction, dont le plus récent est celui de présidente régionale, Prairies.

Geoff Newton s'est joint à BMO Nesbitt Burns en 1997 et a occupé de nombreux postes de haute direction au sein de l'organisation, y compris son mandat actuel à titre de chef, Stratégies et mise en œuvre. Avant d'occuper ce poste, il a été président régional, Cité de Toronto, où il a joué un rôle clé dans la création des activités canadiennes de Gestion privée de BMO.

À propos de BMO Groupe financier

