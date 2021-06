M. Adatia se joindra au comité de direction de BMO Gestion d'actifs, Canada et sera responsable de la stratégie de placement et de la gestion des risques. Il supervisera l'équipe d'investissement pour la répartition de l'actif, la structure de portefeuille et les stratégies de fonds dans toutes les catégories d'actifs et les fonctions d'investissement traditionnelles, y compris la négociation, l'analyse de portefeuille et la gouvernance des placements.

« Nous sommes ravis que Sadiq se joigne à l'Équipe BMO, a déclaré Mme Mitchem. Les connaissances et le savoir-faire de Sadiq nous aideront à consolider notre avantage global en matière de gestion de patrimoine et à élargir nos activités de gestion d'actifs. Nous attendons avec impatience qu'il assume ce rôle important. »

BMO est un chef de file reconnu des fonds négociés en bourse, ayant dominé le marché pour les entrées nettes pendant 10 ans, et vise à s'étendre davantage aux solutions de rechange à croissance rapide et aux espaces ESG.

« J'ai hâte de me joindre à BMO. BMO Gestion d'actifs est un innovateur doté d'une solide orientation client et je suis ravi de faire partie de l'équipe pour soutenir ses produits et services primés », s'est réjoui M. Adatia.

M. Adatia se joint à BMO Gestion d'actifs en provenance de Placements mondiaux Sun Life, où il occupait plus récemment le poste de premier directeur des placements. Auparavant, il a occupé des fonctions d'investissement chez Investissements Russell Canada et Mercer Canada. Il détient un baccalauréat spécialisé en mathématiques avec spécialisation en actuariat et en statistique de l'Université de Waterloo. Il possède également les titres d'analyste financier agréé (CFA), de Fellow de la Society of Actuaries (spécialité en placements) et de Fellow de l'Institut canadien des actuaires.

