BMO Gestion d'actifs inc. lance une nouvelle série couverte pour le FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a lancé aujourd'hui une série couverte pour le FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme sur la NEO Bourse afin d'offrir aux clients plus d'options pour structurer leur portefeuille.

« Les obligations du Trésor américain offrent des options d'investissement à plus faible risque aux investisseurs soucieux de la volatilité des marchés boursiers, a déclaré Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs. Notre gamme de FNB du Trésor américain est segmentée par durée et propose des blocs de construction de portefeuille défensifs donnant la possibilité de choisir le niveau d'exposition. Avec ce lancement supplémentaire, nous proposons désormais des options couvertes, non couvertes et en dollars américains offrant aux investisseurs plus de choix pour mettre en œuvre leurs vues du marché et des devises. »

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (ZTL.F) : Ce FNB est conçu pour procurer aux investisseurs une exposition aux bons du Trésor américain dont la maturité est supérieure à 20 ans, leur offrant un report vers des valeurs sûres, tout en atténuant l'incidence des devises.

L'offre de la nouvelle série de FNB est terminée et la série commencera à être négociée à la NEO bourse aujourd'hui.

Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb .

Les placements dans des FNB BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez consulter l'aperçu ou le prospectus du FNB avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et les séries de FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

MC/MD Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

