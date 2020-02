BMO Gestion d'actifs inc. lance des FNB novateurs à revenu fixe et des marchés américains

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a lancé aujourd'hui de nouveaux fonds négociés en bourse (FNB), dont le premier FNB de titres adossés à des créances hypothécaires au Canada.

« Forts du succès de notre gamme de titres à revenu fixe, nous proposons désormais davantage de solutions aux investisseurs pour positionner précisément leur portefeuille dans une fourchette de crédit donnée, a indiqué Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs. De plus, nous avons lancé le premier FNB de titres adossés à des créances hypothécaires au Canada, qui offre une exposition unique à un segment du marché des titres adossés à des créances hypothécaires entièrement garantis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Ces inscriptions démontrent encore notre engagement sur le marché obligataire, où les FNB apportent une liquidité et une efficacité de négociation supplémentaires pour le positionnement des titres à revenu fixe. »

FINB BMO obligations de sociétés notées BBB (ZBBB) - Ce FNB investit dans des obligations de sociétés notées BBB d'un à 10 ans, permettant aux investisseurs de segmenter leur exposition au crédit, tout en offrant un gain net de rendement.

FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité (ZQB) - Ce FNB investit dans des obligations d'un à 10 ans de sociétés de catégorie A et supérieure, offrant une exposition à du crédit canadien de meilleure qualité et permettant aux investisseurs d'améliorer la qualité de crédit de leur portefeuille.

FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens (ZMBS) - Ce FNB investit dans des paniers de titres adossés à des créances hypothécaires assurés par la Loi nationale sur l'habitation du Canada. Chaque panier a une échéance supérieure à un an et un encours minimal de 100 millions de dollars.

Les indices fournis par FTSE Russell sous-tendent ces offres de FNB BMO à revenu fixe.

« Nous sommes extrêmement heureux d'approfondir notre relation avec BMO au Canada en fournissant des indices de revenu fixe FTSE Russell pour sous-tendre trois des cinq nouveaux FNB de l'offre récemment élargie de BMO, s'est réjoui Paul Bowes, directeur, FTSE Russell Canada. FTSE Russell Canada vise à aider les investisseurs canadiens à poursuivre leurs objectifs financiers en se fondant sur des indices d'actions et de titres à revenu fixe de haute qualité, des données de marché et des analyses. »

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (ZMID, ZMID.U, ZMID.F) et FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (ZSML, ZSML.U, ZSML.F) - Ces FNB offrent une exposition aux actions de sociétés américaines à petite et moyenne capitalisation, en complément du FINB BMO S&P 500 existant (ZSP, ZSP.U, ZUE). Ces FNB axés sur la croissance offrent une exposition à des sociétés arrivant à maturité dont les revenus sont tirés de l'économie américaine.

« Nous répondons à une augmentation de la demande des répartiteurs d'actifs pour des produits offrant différentes gammes de capitalisation boursière, a poursuivi M. Raes. Ces FNB offrent une exposition à des sociétés axées sur l'économie américaine et sont bien représentés dans tous les secteurs et industries. »

L'offre de tous les nouveaux FNB est terminée et ils commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb.

S&PMD est une marque déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). Cette marque de commerce a fait l'objet d'une concession à S&P Dow Jones Indices LLC et est utilisée sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZMID, ZMID.U, ZMID.F et ZSML, ZSML.U, ZSML.F. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent, ni ne font la promotion, ni ne font aucune représentation quant à la pertinence de souscrire ou d'investir dans ces FNB BMO.

FTSE TMX Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), Frank Russell Company (« Russell ») et TSX INC. (« TSX ») (collectivement, les « concédants de licences ») ne parrainent, n'appuient, ne vendent, ni ne font la promotion des FNB BMO FTSE. Les concédants de licences ne font aucune prétention, prédiction ni déclaration et ne donnent aucune garantie que ce soit, qu'elle soit expresse ou implicite, concernant i) les résultats attendus de l'utilisation du ou des indices FTSE TMX ou du ou des indices Russell, ii) les niveaux auxquels sont censés se situer les indices FTSE TMX ou les indices Russell à une heure donnée, un jour donné ou autrement ou iii) la convenance des indices FTSE TMX et/ou des indices Russell aux fins auxquelles ils sont utilisés dans le cadre du FNB mentionné aux présentes. Les indices FTSE TMX sont compilés et calculés par FTDCM et tous les droits d'auteur relatifs à leurs valeurs et à leurs listes de titres constituants appartiennent à FTDCM. Les indices Russell sont calculés par Russell ou son mandataire. Les concédants de licences ne sauraient être tenus responsables (par suite d'une négligence ou autrement) envers quiconque des erreurs contenues dans les indices et ne sont pas tenus d'aviser quiconque d'erreurs se trouvant dans ceux-ci. « TMX » est une marque de commerce de TSX Inc. et est utilisée sous licence. « RussellMD » est une marque de commerce de Frank Russell Company.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez consulter l'aperçu ou le prospectus du FNB pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et la série FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

MC/MD Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

