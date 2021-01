MONTRÉAL, le 26 janv. 2021 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a lancé aujourd'hui 11 nouveaux fonds négociés en bourse (FNB), dont une gamme de FNB axés sur l'innovation.

« Nous nous concentrons sur l'innovation de rupture, qui consiste à examiner les tendances lourdes à long terme qui sont sur le point de transformer l'économie. Ces tendances lourdes sont des perspectives descendantes qui se sont révélées être les puissants moteurs de marché qui changent notre façon de vivre, d'agir et d'interagir avec le monde, a expliqué Kevin Gopaul, président, FNB, BMO Gestion mondiale d'actifs. Nous apportons également au Canada l'indice S&P Global Clean Energy Index, l'un des indices d'énergie propre les plus reconnus au monde. BMO est ravie de proposer une gamme complète de produits offrant aux investisseurs une exposition à certaines des tendances lourdes et à d'autres thèmes émergents. »

Nouveaux ETF et nouvelle série ETF :

Innovation

Les FNB BMO sont les premiers au Canada à donner accès à cinq indices MSCI innovation :

FINB BMO MSCI innovation (ZINN) : Investit généralement dans toute une gamme de sociétés novatrices qui sont fortement exposées aux thématiques suivantes : innovation industrielle et technologique autonome, innovation en génomique, innovation en technologie financière et innovation liée à Internet nouvelle génération.

Investit généralement dans toute une gamme de sociétés novatrices qui sont fortement exposées aux thématiques suivantes : innovation industrielle et technologique autonome, innovation en génomique, innovation en technologie financière et innovation liée à Internet nouvelle génération. FINB BMO MSCI innovation technologique et industrielle (ZAUT) : Investit généralement dans des sociétés fortement exposées à des activités d'entreprises comme le développement de nouveaux produits et services découlant d'innovations technologiques dans l'automatisation industrielle, la fabrication, le transport, l'utilisation d'énergie, le stockage d'énergie et la production d'énergie ainsi qu'au niveau de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine.

Investit généralement dans des sociétés fortement exposées à des activités d'entreprises comme le développement de nouveaux produits et services découlant d'innovations technologiques dans l'automatisation industrielle, la fabrication, le transport, l'utilisation d'énergie, le stockage d'énergie et la production d'énergie ainsi qu'au niveau de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine. FINB BMO MSCI innovation de fintech (ZFIN) : Investit généralement dans des sociétés qui sont déterminées à obtenir une forte exposition aux activités d'entreprises comme les paiements numériques et mobiles, les technologies chaîne de blocs ou les opérations pair à pair et les plateformes numériques, notamment les plateformes de services financiers et de marketing ciblé.

Investit généralement dans des sociétés qui sont déterminées à obtenir une forte exposition aux activités d'entreprises comme les paiements numériques et mobiles, les technologies chaîne de blocs ou les opérations pair à pair et les plateformes numériques, notamment les plateformes de services financiers et de marketing ciblé. FINB BMO MSCI innovation en génomique (ZGEN) : Investit généralement dans des sociétés qui sont déterminées à obtenir une forte exposition aux activités d'entreprises comme l'édition génomique, la biotechnologie agricole, les diagnostics moléculaires, le matériel lié au génome utilisé à des fins d'analyses et de diagnostics, la bio-informatique, la thérapeutique ciblée et les thérapies géniques et par cellules souches.

: Investit généralement dans des sociétés qui sont déterminées à obtenir une forte exposition aux activités d'entreprises comme l'édition génomique, la biotechnologie agricole, les diagnostics moléculaires, le matériel lié au génome utilisé à des fins d'analyses et de diagnostics, la bio-informatique, la thérapeutique ciblée et les thérapies géniques et par cellules souches. FINB BMO MSCI innovation liée à Internet nouvelle génération (ZINT) : Investit généralement dans des sociétés fortement exposées à des activités d'entreprises comme l'informatique en nuage, l'Internet des objets (IdO), les paiements mobiles et numériques, le commerce électronique, les médias sociaux, les chaînes de blocs ou les P2P, l'apprentissage machine et les technologies d'intelligence artificielle.

Énergie propre

FINB BMO actions du secteur énergie propre (ZCLN): Investit généralement dans les titres de diverses sociétés mondiales du secteur de l'énergie propre. Ces sociétés participent à des entreprises liées au secteur de l'énergie propre. L'indice est composé d'un ensemble diversifié de sociétés de technologies et d'équipement du secteur de l'énergie propre et de sociétés de production d'énergie propre.

Options d'achat couvertes

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie (ZWT) : Offrir une exposition à un portefeuille de sociétés liées à la technologie et à des secteurs connexes pour générer des revenus et fournir une appréciation du capital à long terme tout en atténuant le risque de baisse grâce à l'utilisation d'options d'achat couvertes.

Revenu fixe

FINB BMO TIPS à court terme (ZTIP/ ZTIP.F/ZTIP.U) : Fournit une exposition aux titres du Trésor américain protégés contre l'inflation, tout en agissant comme une couverture contre l'inflation dans le portefeuille.

Nouvelle série

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders - parts couvertes (ESGY.F) : Élargit cette offre de titres fondés sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour inclure une nouvelle série couverte offrant aux investisseurs plus de choix de devises.

Pour de plus amples renseignements sur les FNB BMO, consultez www.bmo.com/fnb.

MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine et n'endosse ni les FNB ni les titres de BMO mentionnés dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB ou de ces titres de BMO ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB ou ces titres de BMO. Le prospectus sur les FNB BMO renferme une description plus détaillée des liens limités qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et les FNB BMO associés.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO en question avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d'investissement et de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

