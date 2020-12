BMO Gestion d'actifs inc. annonce des changements d'indices pour certains FNB BMO

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui une modification des indices sous-jacents pour chacun des fonds FINB BMO obligations totales (« ZAG »), FINB BMO obligations à court terme (« ZSB »), FINB BMO obligations de gouvernements (« ZGB ») et FINB BMO obligations de sociétés (« ZCB »), et un changement de fournisseur d'indices pour chacun des fonds ZSB, ZGB et ZCB.

À compter d'aujourd'hui, les FNB BMO commenceront à suivre les nouveaux indices, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Symbole Indice actuel Nouvel indice ZAG FTSE Canada UniverseXM Bond IndexMC FTSE Canada Universe Bond IndexMC ZSB Bloomberg Barclays Canadian Government/Credit 1-5 Years Index FTSE Canada Short Term Overall Bond IndexMC ZGB Bloomberg Barclays Canadian Treasury and Government-Related Index FTSE Canada All Government Bond IndexMC ZCB Bloomberg Barclays Canadian Corporate Index FTSE Canada All Corporate Bond IndexMC

Le changement apporté à chaque indice correspond aux objectifs et stratégies de placement actuels du FNB BMO respectif. Chaque FNB BMO continue d'offrir aux investisseurs sensiblement la même exposition aux catégories d'actif. Le nouveau fournisseur d'indices pour chacun des fonds ZSB, ZGB et ZCB sera FTSE Global Debt Capital Markets Inc., en remplacement de Bloomberg Index Services Limited.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez consulter l'aperçu ou le prospectus du FNB avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et la série FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (« FTSE Canada ») et Frank Russell Company (« Russell ») (collectivement, les « concédants de licences ») ne parrainent ni n'appuient en aucune manière les FNB susmentionnés, ni n'en vendent les parts ni n'en font la promotion. Les concédants de licence ne font aucune affirmation ni prédiction et ne donnent aucune garantie ni ne font de déclaration, expresse ou implicite, quant i) aux résultats pouvant découler de l'utilisation des indices FTSE Canada ou Russell, ii) à la valeur desdits indices FTSE Canada ou Russell à quelque date et à quelque heure que ce soit ou à tout autre sujet, ou iii) au caractère approprié des indices FTSE Canada ou Russell aux fins de mise en relation avec les FNB mentionnés dans les présentes. Chacun des indices FTSE Canada est compilé et calculé par FTSE Canada et tous les droits d'auteur relatifs aux valeurs des indices et aux listes de titres qui les constituent appartiennent à FTSE Canada. Les indices Russell sont calculés par Russell ou son mandataire. Les concédants de licence ne peuvent être tenus pour responsables (pour quelque motif que ce soit, y compris une faute) envers quiconque d'éventuelles erreurs dans l'indice et ne sont aucunement tenus, le cas échéant, d'en avertir quiconque. « RussellMD » est une marque de commerce de Frank Russell Company.

BLOOMBERGMD est une marque de commerce et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (collectivement « Bloomberg »). BARCLAYSMD est une marque de commerce et de service de Barclays Bank Plc (collectivement avec ses sociétés affiliées, « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent tous les droits patrimoniaux des indices Bloomberg Barclays, dont l'Index. Ni Bloomberg ni Barclays n'est affiliée au Gestionnaire, et ni l'une ni l'autre n'approuve, n'endosse, n'évalue ou ne recommande le(s) fonds mentionné(s) aux présentes. Ni Bloomberg ni Barclays n'offre de garantie quant à l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité des données ou informations associées à l'Index, et ni l'une ni l'autre ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit envers le Gestionnaire, les investisseurs dans le(s) fonds mentionné(s) ou toute autre tierce partie relativement à l'utilisation ou à l'exactitude de l'Index ou de toute autre donnée incluse aux présentes.

