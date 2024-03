/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES ET NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES DES ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 22 mars 2024 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a annoncé aujourd'hui sa troisième collaboration visant à élargir l'accès aux marchés privés pour les investisseurs qualifiés canadiens. La nouvelle stratégie, en partenariat avec Carlyle, permettra d'accéder à un portefeuille mondial diversifié de capital-investissement par le biais d'un fonds unique prévu pour ce printemps.

Carlyle est une société de placement mondiale dotée d'une expertise sectorielle approfondie, qui déploie des capitaux privés dans l'ensemble de ses activités et qui exerce ses activités par l'intermédiaire de trois segments : capital-investissement mondial, titres de créance mondiaux et solutions de placement mondiales (AlpInvest). Au 31 décembre 2023, la société gérait 426 milliards de dollars d'actifs.

« Nous sommes ravis de travailler avec Carlyle pour simplifier les placements dans le capital-investissement, qui a toujours été le segment le plus rentable des marchés privés[1], a déclaré Jeffrey Shell, chef, Placements non traditionnels, BMO Gestion mondiale d'actifs. La catégorie d'actif du capital-investissement offre une exposition à des sociétés privées comptant parmi les 80 pour cent de l'économie qui ne sont pas cotées en bourse[2] et qui, traditionnellement, n'étaient offertes qu'aux grands investisseurs institutionnels. Ensemble avec Carlyle, nous nous concentrons sur la conception de produits qui mettent l'expérience des investisseurs qualifiés canadiens au premier plan, notamment en permettant des souscriptions mensuelles avec des investissements minimums relativement faibles et en éliminant la nécessité d'appels de capitaux, qui sont une caractéristique standard des fonds créés pour les investisseurs institutionnels. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec BMO Gestion mondiale d'actifs dans le cadre de ce qui constitue une étape importante pour les activités de gestion de patrimoine de Carlyle au Canada, alors que nous continuons à élargir notre portée dans le canal à l'échelle mondiale, a précisé Shane Clifford, chef de la stratégie de gestion de patrimoine de Carlyle. La solution, qui passe par notre plateforme AlpInvest, offrira aux investisseurs qualifiés au Canada un accès direct à un portefeuille mondial d'occasions principales, secondaires et de co-investissement, procurant aux investisseurs une exposition diversifiée aux marchés privés. »

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement non traditionnelles de BMO Gestion mondiale d'actifs, utilisez le lien suivant :

Placements non traditionnels | BMO Gestion mondiale d'actifs (bmogam.com)

Avis de non-responsabilité

Les renseignements fournis sont offerts à titre informatif uniquement. Ce document ne doit en aucun cas être interprété comme une offre de vente de titres ou comme la prestation de conseils en lien avec des titres. Toute offre ou vente de titres mentionnés dans le présent document sera effectuée conformément à la notice d'offre confidentielle ou à un document similaire, à des investisseurs admissibles qui se qualifient comme « investisseurs qualifiés » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. La stratégie décrite dans le présent document n'est pas destinée aux investisseurs en dehors du Canada. En outre, toute offre ou vente de titres mentionnés dans le présent document, ou tout conseil s'y rapportant, ne sera effectué que par un courtier inscrit dans la catégorie appropriée ou se prévalant d'une exemption d'inscription. Aucune autorité canadienne de réglementation des valeurs mobilières n'a examiné les informations contenues dans le présent document ou les mérites des titres qui y sont mentionnés, ni ne s'est prononcée à leur sujet, et toute déclaration contraire constitue une infraction.

Les déclarations qui dépendent d'événements futurs sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d'incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. Les investisseurs ne devraient pas se fier uniquement aux déclarations prospectives et devraient examiner attentivement les domaines de risque décrits dans les documents d'offre pertinents.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous la marque de commerce, BMO Gestion mondiale d'actifs, sont expressément conçus pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services ne sont offerts qu'aux investisseurs au Canada, conformément aux lois et règlements applicables.

MD/MC Marque de commerce déposée / marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Carlyle

Carlyle (NASDAQ : CG) est une société d'investissement mondiale dotée d'une grande expertise sectorielle qui déploie des capitaux privés dans trois secteurs d'activité : capital-investissement mondial, titres de créance mondiaux et solutions de placement mondiales. Forte de 426 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023, Carlyle a pour objectif d'investir judicieusement et de créer de la valeur pour le compte de ses investisseurs, des sociétés de son portefeuille et des collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités et investit. Carlyle emploie plus de 2 200 personnes dans 28 bureaux répartis sur quatre continents. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.carlyle.com (en anglais). Suivez Carlyle sur X @OneCarlyle et sur LinkedIn à The Carlyle Group.

______________________ 1 Preqin - Références du TRI à l'horizon de 10 ans pour la période se terminant au deuxième trimestre de 2023 2 S&P Capital IQ, décembre 2022; Statistiques sur les entreprises américaines; Analyse de Bain & Company.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416-867-3996