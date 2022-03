Mastercard a développé True Name en 2019 en réponse au besoin de cartes bancaires reflétant la véritable identité de nombreux membres des communautés transgenres et non binaires. La filiale américaine de BMO, BMO Harris Bank, a été la première institution financière au monde (en anglais) à s'associer à Mastercard pour émettre les cartes. Depuis, la fonction True Name de Mastercard est offerte dans le monde entier et le partenariat avec BMO annoncé aujourd'hui est une première au Canada.

Selon un sondage récent de Mastercard, 90 pour cent des personnes de la communauté transgenre ont dû utiliser une carte d'identité portant un nom ou un sexe qui ne correspondait pas à leur présentation, et seulement une personne sur quatre (25 pour cent) a vu son nom modifié sur sa carte de crédit. Cela peut entraîner des sentiments d'anxiété (48 pour cent), de gêne (45 pour cent) et de frustration (42 pour cent). En outre, 43 pour cent ont été harcelés verbalement en raison de leur identité transgenre.

L'introduction de True Name de Mastercard a pour but d'atténuer cette expérience négative et cette représentation erronée.

« BMO s'est engagé à éliminer les obstacles à l'inclusion et à offrir des services bancaires sûrs et accessibles à ses clients, a déclaré Jennifer Douglas, chef, Paiements Particuliers et petites entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Nous sommes fiers de nous associer à Mastercard pour lancer True Name au Canada. Tous nos clients devraient se sentir à l'aise d'utiliser le nom qui reflète ce qu'ils sont vraiment; c'est une autre façon pour nous de contribuer à atténuer l'anxiété financière afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs objectifs financiers. »

Dès maintenant, les clients actuels de BMO peuvent demander une nouvelle carte, qui affiche le nom qu'ils ont choisi : leur vrai nom. Les clients peuvent appeler le numéro figurant au dos de leur carte de crédit ou se rendre dans une succursale de BMO pour demander une carte de remplacement.

« Pour les membres des communautés transgenre et non binaire en particulier, l'identité imprimée sur leurs cartes peut ne pas refléter qui ils sont vraiment et peut être une source d'inconfort, en déformant leur véritable identité, a précisé Sasha Krstic, présidente de Mastercard au Canada. La fonction True Name de Mastercard a été conçue pour changer cela, en permettant aux gens d'afficher leur nom préféré sur leur carte. Chez Mastercard, nous nous efforçons de favoriser l'acceptation et nous sommes incroyablement fiers que BMO se joigne à cet effort et apporte cette fonction au Canada pour la première fois. »

L'adhésion à l'initiative True Name de Mastercard est un moyen pour BMO de créer une culture d'inclusion pour ses employés et ses clients, et illustre comment la Banque fournit un soutien continu à la communauté 2SLGBTQ+. En savoir plus sur l'engagement de BMO à éliminer les obstacles à l'inclusion.

True Name est un prolongement de l'engagement de Mastercard envers la communauté 2SLGBTQ+. En tant qu'alliée, Mastercard s'engage à comprendre les besoins et les défis permanents auxquels les gens sont confrontés et à prendre des mesures pour faire progresser l'égalité des chances pour tous.

Pour plus d'informations sur la fonction True Name de Mastercard, consultez www.bmo.com/truename.

Méthodologie du sondage

Mastercard a fait appel à Environics Research pour mener un sondage quantitatif en ligne auprès de Canadiens trans et non binaires de partout au pays. Environics a recruté n=155 Canadiens trans et non-binaires pour répondre à un sondage en ligne de 10 minutes entre le 4 et le 8 janvier 2022.

À propos de Mastercard (NYSE: MA)

Mastercard est une société technologique mondiale du secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à alimenter une économie numérique inclusive, qui profite à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux administrations publiques et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités inestimables.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,02 billion de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires, le tout par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

