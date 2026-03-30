TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le Réseau universitaire de santé (RUS) a le plaisir d'annoncer un don philanthropique de 5 millions de dollars de la part de BMO destiné à financer la construction d'une nouvelle tour chirurgicale à l'Hôpital Toronto Western du RUS ainsi que l'extension de PMATCH, une initiative d'oncologie de précision basée sur l'intelligence artificielle menée au Princess Margaret Cancer Centre du RUS.

« Nous sommes fiers de soutenir le Réseau universitaire de santé dans son rôle de pionnier pour la transformation des soins qui changent la vie des patients atteints du cancer, a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier et coprésident du cabinet de campagne de la tour de chirurgie du Réseau universitaire de santé. Cet investissement se fait dans l'intérêt des patients avant tout en favorisant une culture caractérisée par l'innovation technologique, la collaboration et le pouvoir d'agir, des facteurs clés contribuant aux soins de santé de grande qualité qui renforcent les collectivités. »

Ce don de BMO jouera un rôle essentiel dans l'avancement des traitements contre le cancer, tant au Princess Margaret Cancer Centre que dans la nouvelle tour chirurgicale du RUS à l'Hôpital Toronto Western, une initiative unique en son genre conçue pour répondre aux besoins chirurgicaux croissants et de plus en plus complexes des patients de l'Ontario et d'ailleurs. Spécialement conçue pour stimuler l'innovation, cette tour permettra d'augmenter considérablement la capacité chirurgicale, de moderniser les salles d'opération et d'offrir un parcours de soins de qualité supérieure aux patients et à leurs proches.

Le don de BMO soutiendra également PMATCH, une initiative unique au monde qui utilise l'intelligence artificielle pour mieux orienter les patients atteints de cancer vers les essais cliniques les plus adaptés, d'abord au Princess Margaret Cancer Centre, puis, à terme, dans d'autres hôpitaux canadiens participants. À partir de profils cliniques et génomiques individuels, PMATCH améliorera le dépistage des patients grâce à l'automatisation, simplifiera l'inscription aux essais et favorisera une recherche et des soins contre le cancer plus efficaces et plus équitables.

« Ce généreux don de BMO témoigne du pouvoir de la philanthropie pour stimuler à la fois l'innovation et la collaboration au sein de notre système de santé, a souligné le Dr Kevin Smith, président et chef de la direction du Réseau universitaire de santé. Le soutien apporté à la nouvelle tour chirurgicale aidera le RUS à répondre à la demande croissante en soins chirurgicaux complexes, tandis que cet investissement conjoint avec le Princess Margaret pour faire progresser le programme PMATCH améliorera l'accès des patients aux essais cliniques et accélérera les avancées au profit des patients partout au Canada. »

Ensemble, ces investissements témoignent d'un engagement commun à faire progresser les soins centrés sur le patient grâce à des infrastructures de pointe et à des innovations ciblées. En soutenant la tour chirurgicale et le programme PMATCH, le don de BMO contribuera à élargir l'accès aux soins, à accélérer la recherche et à renforcer le système de santé canadien, au bénéfice des patients d'aujourd'hui et de demain.

En savoir plus sur la UHN Foundation

Membre du Réseau universitaire de santé (RUS), premier hôpital du Canada et premier hôpital public au monde, la UHN Foundation collecte des fonds pour l'Hôpital général de Toronto, l'Hôpital Toronto Western, l'Institut de réadaptation de Toronto et l'Institut d'éducation Michener. Personne n'a jamais changé le monde à lui seul : le soutien des donateurs est essentiel pour maintenir l'excellence des soins aux patients qui fait la réputation du RUS et pour faire évoluer le statu quo des soins de santé - en aidant à recruter et à former les meilleurs talents médicaux du monde entier, à développer de nouveaux traitements contre les maladies, à mener à bien des projets d'investissement transformateurs et à faire progresser la recherche médicale audacieuse. UHNfoundation.ca (en anglais).

En savoir plus sur la Princess Margaret Cancer Foundation

La Princess Margaret Cancer Foundation est la plus grande organisation caritative de lutte contre le cancer au Canada. Nous nous consacrons à la collecte de fonds pour le Princess Margaret Cancer Centre, l'un des principaux centres mondiaux de recherche et de traitement du cancer, réputé pour ses découvertes révolutionnaires qui améliorent considérablement les résultats pour les patients. Ensemble, notre travail profite aux patients atteints de cancer partout dans le monde, dans le cadre de notre mission visant à créer un monde libéré de la peur du cancer. Grâce à la philanthropie, à des événements de collecte de fonds et à notre programme de loterie de renommée mondiale, nous changeons la façon dont le monde comprend, prévient, diagnostique et traite le cancer, au bénéfice des patients du Princess Margaret, partout au Canada et dans le monde entier. thepmcf.ca (en anglais).

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant la générosité et le bénévolat des employés est au cœur de la raison d'être de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2025, nous avons versé plus de 124 millions de dollars pour favoriser le progrès dans les collectivités, dont 115,7 millions de dollars en contributions philanthropiques à des centaines d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Nos collègues ont consacré plus de 65 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont contribué au versement de plus de 40,3 millions de dollars de dons dans le cadre de nos campagnes annuelles menées par des employés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur BMO Générosité.

SOURCE BMO Groupe Financier

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