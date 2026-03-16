MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui l'émission d'une obligation verte d'une valeur de 500 millions d'euros. Le produit de l'émission servira à financer ou à refinancer des projets liés à l'énergie renouvelable, à l'alimentation et à l'agriculture durables, ainsi qu'à la construction écologique, comme indiqué dans le cadre d'obligations durables de BMO (le « cadre »).

« Le produit de l'émission obligataire soutient nos clients dans leurs initiatives écologiques, notamment dans des domaines critiques tels que l'alimentation et l'agriculture, et l'énergie renouvelable, a déclaré John Uhren, chef, Finance durable, BMO. Cette obligation verte s'inscrit dans le cadre d'un programme d'émission pluriannuel qui soutient les résultats environnementaux tout en répondant à la demande des investisseurs. »

Cadre d'obligations durables de BMO

L'obligation verte est émise en vertu du cadre de BMO, qui s'aligne sur la raison d'être de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, afin de favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes. Le cadre définit les actifs admissibles dans onze catégories de projets verts, quatre catégories de projets sociaux et trois catégories de projets de transition. Chaque catégorie contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies et à la résolution des défis mondiaux en matière de durabilité et d'autonomisation économique. Le cadre s'aligne sur les Principes applicables aux obligations vertes, les Principes applicables aux obligations sociales, les Lignes directrices applicables aux obligations durables et le Guide sur le financement de la transition de l'International Capital Market Association (ICMA). BMO a aussi obtenu un deuxième avis de Moody's sur le cadre.

La date de règlement prévue de l'émission est le 24 mars 2026. BMO Marchés des capitaux agit en tant que cochef de file. BMO rendra compte publiquement de l'utilisation du produit de l'obligation verte dans l'année suivant son émission, puis chaque année par la suite dans son Rapport sur l'impact des obligations durables.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

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