Le lancement de la chaîne BMO NXT LVL sur Twitch réinvente comment et où les gens peuvent se connecter avec leur banque

BMO embauche un spécialiste, Relations avec les joueurs de jeux vidéo, une première mondiale pour une institution financière

MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui le lancement de BMO NXT LVL, une plateforme de communication unique en son genre, sur Twitch, connu pour son immense communauté de joueurs, dont le contenu recoupe la culture du jeu et les finances personnelles. Animée par un engagement envers l'authenticité, BMO NXT LVL aidera les joueurs à progresser dans le jeu et dans la vie en se connectant et en s'engageant avec eux dans les espaces numériques où ils se trouvent.

Pour mener à bien cette initiative novatrice, BMO a créé le poste de spécialiste, Relations avec les joueurs de jeux vidéo, une première mondiale pour une institution financière. Le spécialiste, Relations avec les joueurs de jeux vidéo sera l'hôte de BMO NXT LVL, tout en s'engageant dans des discussions enrichissantes sur les jeux et les finances personnelles avec des invités influents, par le biais de contenus diffusés en direct et de contenus sociaux.

Pour recruter son spécialiste, Relations avec les joueurs de jeux vidéo, BMO a cherché à l'interne pour trouver le joueur le plus charismatique et le plus mobilisateur à la Banque. Parmi les 50 employés qui ont posé leur candidature pour le rôle, Sean Frame (alias @BMO_GRS), un conseiller en services bancaires de Windsor, en Ontario, a démontré qu'il avait tout ce qu'il faut pour devenir le premier spécialiste, Relations avec les joueurs de jeux vidéo de BMO.

« BMO est ravi d'accueillir Sean dans son nouveau rôle de tout premier spécialiste, Relations avec les joueurs de jeux vidéo, a indiqué Maja Neable, chef du marketing, Services bancaires Particuliers et entreprises, et chef du pilotage de la gestion des données et des analyses de BMO. En tant qu'employé de longue date de BMO, la passion et les connaissances de Sean pour les services bancaires comme pour les jeux seront la combinaison parfaite pour susciter un engagement profond et des conversations significatives avec les joueurs et les influenceurs dans cet espace passionnant. »

En partenariat avec l'agence de publicité FCB Toronto et l'agence médias UM, BMO lancera la première saison avec sa première diffusion en continu de BMO NXT LVL le 13 mai. La campagne comprendra trois épisodes diffusés en direct sur la nouvelle chaîne Twitch de BMO (twitch.tv/BMO_NXTLVL), où Sean (@BMO_GRS) jouera à des jeux et parlera de littératie financière avec certains des joueurs les plus célèbres et les plus influents du Canada, dont Wardell (twitch.tv/Wardell) et MTashed (twitch.tv/MTashed).

En plus des épisodes hebdomadaires sur des thèmes tels que la monétisation des jeux, l'accession à la propriété et l'investissement, la première saison de BMO NXT LVL présentera une visite dynamique en réalité augmentée du bureau du spécialiste, Relations avec les joueurs de jeux vidéo, des concours sur les médias sociaux et des jeux sur Twitter, TikTok et Twitch.

« NXT LVL permettra à BMO de rejoindre des milliers de joueurs en les divertissant, en les éduquant et en créant des liens avec eux d'une manière qu'aucune banque ne l'a fait auparavant, a poursuivi Mme Neable. La plateforme Twitch est immersive et personnelle, et c'est une occasion incroyable de continuer à établir un lien authentique avec les clients, d'offrir de la valeur aux spectateurs de façon divertissante et de donner aux clients les moyens d'améliorer leurs finances. »

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,02 billion de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

