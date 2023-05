MONTRÉAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - BMO (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a confirmé aujourd'hui qu'il a reçu l'approbation du tribunal pour acquérir les activités du Programme de récompense AIR MILES (AIR MILES) de LoyaltyOne. La transaction devrait être conclue le 1er juin 2023. Une fois la transaction conclue, les activités du programme AIR MILES continueront d'être exploitées séparément en tant que filiales en propriété exclusive de BMO et feront partie de son secteur d'exploitation des Services bancaires Particuliers et entreprises Canada.

À la suite de l'annonce le 10 mars 2023, l'acquisition par BMO de l'entreprise AIR MILES est une occasion unique au Canada de revigorer l'un des programmes de fidélisation les plus célèbres du pays pour tous les Canadiens qui adhèrent au programme AIR MILES, ainsi que les commerçants et les partenaires de tout le pays.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

