MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - BMO (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de Gestion d'actifs Burgundy Ltée.

Gestion d'actifs Burgundy est un gestionnaire de patrimoine de premier plan qui offre une gestion de placements discrétionnaire à des clients privés, à des fondations, à des fonds de dotation, à des caisses de retraite et à des bureaux de gestion familiale. L'acquisition élargit BMO Gestion de patrimoine et renforce l'offre de BMO dans le secteur canadien de la gestion de placements pour les clients à valeur nette élevée et très élevée.

Le chef de la direction de Burgundy, Robert Sankey, continue de diriger l'activité qui fonctionnera comme un secteur d'activité distinct sous BMO Gestion de patrimoine. Les cofondateurs de Burgundy Tony Arrell et Richard Rooney restent dans l'entreprise.

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

