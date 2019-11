BMO, Centraide et la Ville de Toronto annoncent que les quartiers du Greater Golden Mile seront les premiers à participer à un programme de promotion de débouchés économiques

Des organismes communautaires, des chefs de file du milieu des organismes à but non lucratif, des représentants municipaux et Infrastructure Ontario se joignent à des chefs d'entreprise autour d'une table de concertation sur les débouchés économiques

Une coentreprise regroupant des PME innovantes et Infrastructure Ontario sera lancée

MONTRÉAL, le 5 nov. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier, Centraide du Grand Toronto et la Ville de Toronto ont annoncé aujourd'hui que la région du Greater Golden Mile à Scarborough a été choisie comme première cible d'une nouvelle approche visant à créer des débouchés économiques locaux inclusifs et des quartiers plus forts. Ce projet pilote fait suite aux nombreux travaux menés au cours de la dernière année par la table ronde des leaders sur le développement économique local inclusif (ILEO en anglais).

Annoncée à l'automne 2018, la table ronde des leaders sur le développement économique local inclusif est une initiative novatrice pilotée par BMO et Centraide du Grand Toronto qui réunit des dirigeants d'entreprises et des chefs de file communautaires dans l'optique de s'attaquer ensemble à la réduction des disparités économiques. L'année dernière, BMO avait annoncé un engagement de 10 millions de dollars visant à soutenir ce nouveau modèle de partenariat entreprise-communauté. La Banque utilisera ce modèle dans d'autres quartiers, notamment à Chicago, où elle a promis 10 millions de dollars à Centraide.

« Ensemble, les leaders du monde des affaires et de la collectivité ont la capacité de réellement entraîner un changement durable, a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier et coprésident de la table ronde des leaders sur le développement économique local inclusif. La grande région de Toronto est devenue un damier morcelé selon ce qu'on gagne et trop de gens ne profitent pas des avantages de la croissance économique dans l'ensemble de la région. Une plus grande prospérité partagée nécessite des efforts hautement coordonnés entre les secteurs public et privé. Nos projets pilotes dans le Greater Golden Mile sont nos premiers pas sur le terrain pour faire une différence dans la vie, comme en affaires, en répondant aux préoccupations pressantes de l'inclusion économique. »

Le Greater Golden Mile a été choisi pour le projet pilote en raison de la participation de la communauté à l'initiative et des occasions de revitalisation de l'économie locale susceptibles d'y être exploitées. Compte tenu des investissements importants dans des infrastructures publiques telles que le système de transport léger sur rail de la ligne Eglinton Crosstown, de grands réaménagements privés et des partenariats d'entreprises potentiels dans la région, les occasions ne manquent pas.

« Il s'agit d'exploiter les possibilités qui s'offrent pour le plus grand bien public, a déclaré Daniele Zanotti, président et chef de la direction de Centraide du Grand Toronto et coprésident de la table ronde des leaders sur le développement économique local inclusif. Il s'agit de faire en sorte que les citoyens du Greater Golden Mile partagent les bénéfices des nouveaux débouchés économiques et puissent être partie prenante du changement résultant de la prospérité croissante de la région. Il nous revient à tous autour de la table de démontrer que nous pouvons trouver des solutions locales qui permettent de combler le fossé et créer un modèle de développement économique inclusif pour l'avenir. »

« La croissance que nous constatons dans le Greater Golden Mile fait de ce quartier le choix idéal pour un programme qui nous aidera à nous attaquer aux enjeux liés à la disparité économique. J'espère que les résultats de cette initiative novatrice et collaborative nous viendront en aide pour la planification future, le développement économique et l'infrastructure sociale dans la ville », a indiqué le maire John Tory.

La table ronde des leaders sur le développement économique local inclusif a été créée en septembre 2018 afin de cerner des moyens pour les entreprises de susciter une croissance économique inclusive dans les quartiers. À la suite d'un examen approfondi du Greater Golden Mile, deux initiatives d'entreprise vont bientôt être lancées. Premièrement, un catalyseur de petites entreprises dirigé par RioCan et développé en partenariat avec PwC Canada, qui accélérera la croissance des entreprises locales émergentes grâce à la mise à disposition d'espaces à loyer modéré ou gratuits pour une durée limitée et, deuxièmement, une coentreprise d'infrastructure appartenant à la communauté dirigée par Aecon pour répondre aux besoins de la chaîne d'approvisionnement en contrats de construction et de maintenance, résultant en partie du prolongement du réseau de trains légers Eglinton.

MM. White et Zanotti ont également annoncé l'arrivée de nouveaux membres à la table ronde des leaders sur le développement économique local inclusif.

« Seul, un secteur ou une personne ne peut surmonter ces défis, a affirmé M. White. Il faudra qu'une collaboration multisectorielle s'établisse en partenariat direct avec la collectivité pour instaurer un changement systémique et apporter une vitalité dans les quartiers. »

M. Zanotti a poursuivi : « C'est la raison d'être de Centraide : réunir différents secteurs, chacun ayant sa propre façon de penser, son mode de résolution des problèmes et son ensemble d'atouts pour travailler ensemble. L'initiative de développement économique local inclusif aide à faire en sorte que la revitalisation des quartiers se traduise par des possibilités économiques locales inclusives pour les citoyens du Greater Golden Mile. »

Participants à l'initiative de la table ronde des leaders sur le développement économique local inclusif :

Membres de la communauté et du secteur public :

Anne Babcock, présidente et chef de la direction, Woodgreen Community Services

Denise Andrea Campbell, directrice générale, Développement social, finances et administration, Ville de Toronto

Giuliana Carbone, directrice générale adjointe, Services sociaux et communautaires, Ville de Toronto

Ehren Cory, président et chef de la direction, Infrastructure Ontario

Cynthia du Mont, directrice générale, West Scarborough Neighbourhood Community Centre

Sandy Houston, président et chef de la direction, Metcalf Foundation

Colette Murphy, directrice générale, The Atkinson Foundation

Allison Pond, présidente et chef de la direction, ACCES Employment

Marcie Ponte, directrice générale, Working Women Community Centre

Rosemarie Powell, directrice générale, Toronto Community Benefits Network

Ginelle Skerritt, directrice générale, Warden Woods Community Centre

Mike Williams, directeur général, Développement économique et culture, Ville de Toronto

Membres fondateurs de la table des leaders d'entreprise :

Ayman Antoun, président, IBM Canada

John M. Beck, fondateur et président directeur, Aecon Group Inc.

Mitchell Cohen, président, The Daniels Corporation

Dean A. Connor, président et chef de la direction, Financière Sun Life

Daniel L. Doctoroff, président et chef de la direction, Sidewalk Labs

Michael Friisdahl, président et chef de la direction, Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.

Meric Gertler, recteur, Université de Toronto

Jonathan Gitlin, président et chef de la direction, RioCan Real Estate Investment Trust

Cynthia Hansen, vice-présidente à la direction et présidente, Gas Distribution & Storage Enbridge

John A. Honderich, président du conseil, Torstar Corporation

Nicolas Marcoux, chef de la direction, PwC Canada

Michael H. McCain, président et chef de la direction, Les Aliments Maple Leaf

Marcia Moffat, directrice générale et chef, Canada, BlackRock

Andrew Pickersgill, partenaire de gestion, McKinsey & Company Canada

Andrew Pringle, directeur et président, RP Investment Advisors LP

Kenneth Tanenbaum, vice-président, Kilmer Van Nostrand Co. Ltd.

Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier (coprésident)

Beth Wilson, chef de la direction, Canada, Dentons

Daniele Zanotti, président et chef de la direction, Centraide du Grand Toronto (coprésident)

