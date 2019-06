BMO célèbre le soutien de la communauté LGBTQ2+ et le Mois de la fierté

BMO est de nouveau commanditaire Platine de la course pride & remembrance run de Toronto , la plus importante collecte de fonds à avoir lieu durant les célébrations du Mois de la fierté à Toronto

BMO soutient les activités de la Fierté dans plus de 20 collectivités d'Amérique du Nord

Une initiative relative aux pronoms genrés s'étend à plus de 50 succursales pour favoriser l'inclusion des genres

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW/ - Tout au long du mois de juin, BMO Groupe financier réaffirme son engagement à soutenir la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre et bispirituelle (LGBTQ2 +). La Banque est une nouvelle fois commanditaire Platine de la course annuelle pride & remembrance run, dans le cadre de la 24e édition qui réunira près de 2 000 participants pour le plus grand événement de collecte de fonds du Mois de la fierté à Toronto. De plus, BMO commandite plus de 20 événements en Amérique du Nord et étend son initiative relative aux pronoms genrés afin de favoriser l'inclusion dans les succursales de BMO.

« BMO est fier d'appuyer la communauté LGBTQ2 +. Chaque jour, les membres de cette communauté font preuve de courage simplement en vivant leur vie à leur guise et sans peur. Ils doivent trop souvent défendre leurs droits fondamentaux », a déclaré Mona Malone, chef - Talent et culture et chef - Ressources humaines, BMO Groupe financier. « À BMO, nous croyons que nous devons avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, ce qui inclut nous engager à favoriser une société inclusive en agissant comme catalyseur de changement positif. C'est la force motrice de notre engagement de 20 ans envers le mouvement de la Fierté et la promotion de la diversité et de l'inclusion, à la fois à l'intérieur de nos murs et dans nos collectivités. »

Commandite de la course pride & remembrance run

La course pride & remembrance run est un événement annuel qui encourage et met de l'avant l'esprit communautaire et sportif, ainsi que la bonne entente au sein de la communauté LGBTQ2+. La course de cinq kilomètres et la marche de trois kilomètres débuteront le samedi 22 juin 2019, à 10 h (HE).

Cet événement se déroulera dans le cadre du Mois de la fierté à Toronto, qui est consacré à la célébration et au soutien de la diversité de la communauté LGBTQ2+ de Toronto. En plus d'être l'un des événements sportifs les plus populaires dans la Cité de Toronto, cette course permet d'amasser des fonds essentiels pour des projets et des initiatives au profit de la communauté LGBTQ2+. Depuis sa fondation, la Pride and Remembrance Association a amassé plus de 1,8 million de dollars pour des organismes de bienfaisance locaux qui soutiennent les membres de la communauté LGBTQ2+.

Cette année, les participants recueilleront des fonds au profit de cinq organismes de Toronto : le programme 519's bOlder Together, le AIDS Committee of Toronto (ACT), la Black Coalition for AIDS Prevention, le festival de films Inside Out LGBT, et la Pride and Remembrance Foundation. La totalité des dons sera remise à ces organismes pour leur permettre de poursuivre le travail inestimable qu'ils accomplissent afin de changer la vie des gens à l'échelle du Canada.

Un soutien à des événements à l'échelle de l'Amérique du Nord

BMO est fier de soutenir les événements de la Fierté dans plus de 20 collectivités de toutes tailles en Amérique du Nord, notamment en créant un partenariat avec les Chicago Bulls pour commanditer un char allégorique comarqué du défilé de la Chicago Pride pour la 4e année d'affiliée, et à Chicago (Backlot Bash), Milwaukee (PrideFest), Montréal (Journée communautaire), Indianapolis (Cadillac Barbie IN Pride Parade) et Winnipeg (Two-Spirit Pow Wow).

L'initiative relative aux pronoms genrés de BMO s'étend à plus de 50 succursales

Lancé pour la première fois en 2017 dans la succursale de BMO des rues King et Yonge à Toronto, ce programme vise à informer les clients transgenres, non binaires et au genre fluide que nous offrons un endroit sûr aux membres de leurs communautés et qu'ils peuvent indiquer les pronoms de leur choix aux représentants, et contribue également à sensibiliser les membres de l'équipe BMO à l'inclusion des genres.

En 2019, le programme sera étendu à plus de 50 succursales au Canada et aux États-Unis.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 830 milliards de dollars au 30 avril 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de la course pride & remembrance run

En 1996, trois athlètes gais ont fondé la pride & remembrance run, une course annuelle de cinq kilomètres (ou une marche de trois kilomètres) qui se déroulait durant le Festival de la fierté de Toronto. L'événement avait pour but d'associer les thèmes de la FIERTÉ et de la COMMÉMORATION à la célébration communautaire et aux réalisations personnelles.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, MarieCatherine.Noel@bmo.com, 514-877-8224