Le nouveau carrefour de l'innovation permet aux jeunes d'entrer en contact avec les dirigeants de BMO et de discuter de leur vision d'un avenir durable

BMO participe pour la quatrième année au programme Les filles ont leur place de Plan International Canada, qui favorise les occasions de leadership pour les jeunes femmes

MONTRÉAL et CHICAGO, le 6 oct. 2021 /CNW/ - À l'approche de la Journée internationale de la fille, le 11 octobre, BMO Groupe financier manifeste son soutien constant par une série d'initiatives visant à encourager les jeunes femmes sur la voie du leadership et à soutenir l'objectif d'un avenir durable.

Le programme Les filles ont leur place de Plan International Canada place les jeunes femmes dans des postes de leadership, de pouvoir et d'influence pour une journée. Un an après le lancement de la stratégie quinquennale de BMO, L'inclusion sans obstacles, la Journée internationale de la fille nous rappelle l'importance constante d'amplifier la voix des filles, de défendre leurs droits, d'évaluer leur position dans la société et de renforcer leur capacité de prendre des décisions.

« À l'aube de notre quatrième année de participation au programme Les filles ont leur place, nous sommes continuellement inspirés par ces jeunes femmes qui sont des moteurs d'innovation, d'inspiration et de dynamisme, a déclaré Karen Collins, chef, Gestion des talents, BMO Groupe financier. Pour favoriser l'inclusion dans le monde des affaires, il faut commencer par mettre nos futurs leaders sur la voie du succès et leur permettre de réaliser leur plein potentiel. Nous sommes fiers de soutenir Les filles ont leur place et, alors que nous célébrons la Journée internationale de la fille, nous continuons à réaliser notre raison d'être qui consiste à avoir le cran de faire une différence, en travaillant vers notre objectif d'éliminer les obstacles à l'inclusion. »

En outre, en accord avec l'annonce de BMO pour la transition vers un monde carboneutre, BMO célèbre la Journée internationale de la fille en réaffirmant son engagement envers un avenir durable.

Partage de fonctions annuel avec Sharon Haward-Laird, conseillère générale de BMO

Dans le cadre du partage de fonctions de cette année, Sharon Haward-Laird, conseillère générale de BMO, cédera sa place à l'une des jeunes participantes, Riti*.

« Le programme Les filles ont leur place m'est très cher parce qu'il défend les valeurs d'équité des genres et d'autonomisation des jeunes, deux thèmes qui ont inspiré mon engagement à long terme auprès de Plan International Canada, a affirmé Riti*, participante au programme Les filles ont leur place de Plan International Canada. Le programme de partage de fonctions avec BMO me permettra d'avoir un aperçu privilégié d'un secteur dans lequel j'espère faire carrière, de faire entendre ma voix à une table où des décisions importantes sont prises, et de considérer l'importance de nourrir les relations communautaires à tous les niveaux d'influence pour apporter des changements à l'échelle locale et mondiale. »

Riti, 19 ans, est étudiante en deuxième année de baccalauréat ès arts à l'Université de la Colombie-Britannique, où elle poursuit une majeure en études de genre et une mineure en droit et société. Elle est originaire de la Saskatchewan où elle est une invitée d'honneur sur le territoire du Traité 6. Elle se passionne pour la justice sociale, environnementale et économique, ce qui a ouvert la voie à ses activités de plaidoyer et d'activisme.

Le carrefour de l'innovation de BMO - « Une transition juste »

En nouveauté cette année, BMO a organisé un groupe de réflexion interactif pour inciter les jeunes à travailler pour un avenir durable. La semaine dernière, BMO a donné à sept jeunes l'occasion de partager leur point de vue sur des questions liées à la durabilité et de consulter et d'entendre des experts du secteur bancaire. Animé par l'équipe Durabilité de BMO, l'événement comprenait une discussion en trois parties, suivie d'une séance de réseautage où les jeunes pouvaient entrer en contact et partager leurs préoccupations et leurs questions. Au terme de la discussion, d'importantes questions ont été soulevées et discutées, mais une participante, Rhea*, a saisi l'importance de ce programme en disant : « Le mentorat vous permet de tendre la main pour permettre à d'autres femmes de se lever. »

La conversation est maintenant convertie en un balado articulé autour des trois discussions, qui sera disponible le 7 octobre en anglais seulement. Les participantes ont discuté de ce que la durabilité et un avenir durable signifient pour eux, des raisons pour lesquelles notre système énergétique actuel n'est pas « juste » et de la nécessité croissante de répondre aux besoins des femmes et des groupes devant composer avec différentes formes de marginalité.

Abattre les barrières

Les femmes chefs d'entreprise ouvrent la voie à la prochaine génération de filles. Le visage du leadership est en train de changer dans le monde des affaires et BMO joue le rôle de catalyseur pour la prochaine génération de filles qui veulent posséder leur propre entreprise.

À l'approche de la Journée internationale de la fille, BMO fera évoluer sa série de contenus sur les médias sociaux concernant les femmes chefs d'entreprise. Le contenu mis à jour mettra de l'avant des femmes qui racontent ce que signifie pour elles de servir d'inspiration à la prochaine génération de jeunes femmes leaders.

Les femmes leaders de BMO ouvrent la voie

Depuis de nombreuses années, des dirigeantes de BMO font partie du Top 100 des Canadiennes les plus influentes du WXN, y compris au cours des cinq dernières années.

nombreuses années, des dirigeantes de BMO font partie du Top 100 des Canadiennes les plus influentes du WXN, y compris au cours des cinq dernières années. Cette année, American Banker a nommé Ernie Johannson , chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, dans sa liste des femmes les plus influentes du secteur bancaire; Tracie Morris , chef des ressources humaines et chef de l'inclusion aux États-Unis, a été reconnue dans la même publication comme femme exceptionnelle.

a nommé , chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, dans sa liste des femmes les plus influentes du secteur bancaire; , chef des ressources humaines et chef de l'inclusion aux États-Unis, a été reconnue dans la même publication comme femme exceptionnelle. L'an dernier, Shaheena Khan avait accédé à la liste Most Powerful Women in Banking: Next (femmes les plus influentes du secteur bancaire) d'American Banker (site en anglais).

avait accédé à la liste Most Powerful Women in Banking: Next (femmes les plus influentes du secteur bancaire) (site en anglais). Gina Jenroux, chef de la formation, BMO Groupe financier, s'est vu décerner le titre de Learning Leader of the Year (leader de l'apprentissage de l'année) par le Learning Performance Institute (LPI) en 2020.

L'engagement continu de BMO envers l'égalité des genres

Au-delà de la Journée internationale de la fille, les autres initiatives et faits saillants du travail de BMO pour faire progresser l'égalité des genres comprennent :

* Les noms de famille des participantes au programme ne sont pas inclus pour des raisons de confidentialité.

