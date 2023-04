Étroitement lié à la raison d'être de BMO et à sa stratégie L'inclusion sans frontières, l'espace est conçu dans un souci d'accessibilité, de durabilité, d'inclusion et de collaboration.

Conception souple et technologie de pointe créent une expérience de travail optimale pour les employés.

Conception, matériaux et technologies respectueux de l'environnement pour soutenir l'engagement de BMO en matière de développement durable.

MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - BMO a célébré aujourd'hui l'ouverture officielle de la Place BMO, son plus récent espace de travail, situé près du Yonge-Dundas Square, au centre-ville de Toronto.

Ribbon Cutting (Groupe CNW/BMO Groupe Financier) Atrium (Groupe CNW/BMO Groupe Financier) Vue Aérienne (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

La célébration a également marqué le coup d'envoi de la campagne annuelle BMO pour la marche Faites un pas vers les jeunes, qui soutient Jeunesse, J'écoute et permet d'amasser des fonds et de sensibiliser la population à la santé mentale des jeunes. Le 7 mai, des milliers de Canadiens participeront à la marche sur 17 sites à travers le pays. Pour s'inscrire ou faire un don, veuillez consulter le site https://faitesunpasverslesjeunes.ca/.

La Place BMO est un espace de travail de 32 517 mètres carrés qui accueillera plus de 3 200 employés. BMO a réaffecté un ancien grand magasin pour créer un espace transformateur conçu dans un souci d'accessibilité, d'inclusion et de collaboration. L'espace est étroitement lié à la raison d'être et à la stratégie L'inclusion sans obstacles de BMO et comprend de nouvelles technologies, des espaces de travail flexibles et des cafés connexion. Les caractéristiques d'accessibilité et de bien-être comprennent :

un centre de bien-être pour la médiation, la prière et les soins infirmiers;

des toilettes non mixtes et sans barrières;

des ascenseurs en braille et à commande vocale;

une stratégie de couleurs qui soutient la neurodiversité et facilite les déplacements dans l'espace;

de grandes terrasses et des salles de bien-être extérieures.

« Nous sommes ravis de marquer ce moment dans l'histoire de BMO. Notre nouvel espace de travail de classe mondiale, qui fait partie de notre investissement plus large dans notre empreinte immobilière mondiale modernisée, a été conçu pour favoriser l'innovation, la collaboration et la croissance, a déclaré Cameron Fowler, chef de la stratégie et des opérations, BMO. Il favorise un travail durable, accessible et inclusif pour soutenir le progrès de nos collègues, de nos clients et de la collectivité, et s'appuie sur des investissements analogues à Milwaukee, Chicago, Londres et New York. »

Chaque aspect de l'espace a été pensé pour favoriser les relations personnelles et inspirer l'innovation grâce à des caractéristiques telles que des postes de travail ergonomiques. Le nouvel espace de travail est un bâtiment revitalisé qui a été conçu pour obtenir la certification LEED Or. Pour économiser l'énergie, la Place BMO dispose de systèmes mécaniques et électriques novateurs, d'un éclairage automatisé et d'une utilisation efficace de l'eau. La stratégie de gestion centralisée des déchets adopte une approche rationalisée en réduisant le volume de revêtements en plastique destinés à l'enfouissement.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327