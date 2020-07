MONTRÉAL, le 27 juill. 2020 /CNW/ - BMO Banque privée, un membre de BMO Gestion de patrimoine, a remporté le prix de la Meilleure banque privée au Canada en 2020 du magazine World Finance. BMO Banque privée reçoit cette distinction de la publication internationale pour la 10e année d'affilée.

Les prix World Finance Banking Awards de 2020 ont récompensé BMO Banque privée pour sa présence stratégique dominante comme banque privée dans les régions desservies, sa forte adoption numérique, son approche innovante et holistique centrée sur le client et ses divers produits et solutions personnalisés basés sur des conseils répondant aux besoins en constante évolution des segments clés.

« Être reconnue comme la meilleure banque privée au Canada pendant dix années consécutives est la validation de l'engagement continu de notre équipe à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients et à les servir selon les normes les plus élevées, a déclaré Andrew Auerbach, vice-président à la direction et chef, BMO Gestion de patrimoine, Canada et Asie. Pour l'avenir, nous nous efforçons d'offrir les meilleures expériences de leur catégorie à nos clients et de continuer à faire évoluer nos produits et services pour aider les clients à réaliser de réels progrès financiers. »

Les Banking Awards annuels de World Finance récompensent les chefs de file du secteur, les personnalités éminentes, les équipes exemplaires et les organisations remarquables qui représentent des modèles de réussite et de meilleures pratiques dans divers domaines. Les lauréats et les candidats aux prix sont sélectionnés par un jury composé de journalistes financiers, ainsi que par les lecteurs et abonnés du magazine World Finance.

Pour plus de renseignements sur BMO Banque privée, visitez bmo.com/banqueprivee.

Pour plus d'informations sur les prix de World Finance, visitez http://www.worldfinance.com/awards (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 987 milliards de dollars au 30 avril 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

