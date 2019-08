BMO Banque de Montréal nommée meilleure banque pour les services aux entreprises au Canada

MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW/ - BMO a été nommée meilleure banque pour les services aux entreprises au Canada en 2019 par le magazine World Finance. BMO a reçu la distinction de la publication internationale pendant cinq années consécutives.

Les prix World Finance Banking Awards de 2019 ont récompensé la solide stratégie de BMO qui est axée sur le client, ses investissements dans la numérisation, la diversité de ses offres de produits et sa compréhension globale des besoins bancaires de ses entreprises clientes.

« Être reconnue comme la meilleure banque pour les services aux entreprises au Canada pendant cinq années consécutives témoigne de notre capacité à garder nos clients au cœur de tout ce que nous faisons. Notre expertise et notre engagement à rester au fait des dernières tendances du secteur nous permettent d'adapter notre gamme de produits et de services afin de mieux répondre aux besoins uniques et évolutifs de nos clients », a déclaré Andrew Irvine, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Banque de Montréal. « Mais nous ne restons pas immobiles et nous travaillons pour servir le marché des entreprises au Canada en offrant une expérience bancaire plus globale aux clients de toutes nos équipes. »

Les prix World Finance Banking Awards récompensent chaque année les leaders du secteur, des personnalités éminentes, des équipes exemplaires et des organisations distinguées, qui représentent la référence en matière de réalisations et de pratiques exemplaires dans divers domaines. Les lauréats et les candidats sont sélectionnés par un jury composé de journalistes financiers ainsi que par les lecteurs et abonnés du magazine World Finance.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, MarieCatherine.Noel@bmo.com, 514-877-8224

