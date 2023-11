Réduction des ratios des frais de gestion (RFG) pour la plupart des fonds FPG BMO 75/75

Quatre nouveaux fonds, dont le populaire FINB obligations totales BMO, le plus important FNB de titres à revenu fixe au Canada 1 , maintenant offerts sur une plateforme de fonds distincts

, maintenant offerts sur une plateforme de fonds distincts Nouvelle option à frais modiques pour les clients à valeur nette élevée, appelée Catégorie F Prestige, également offerte avec les fonds de série 75/75

MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - BMO Assurance a annoncé aujourd'hui des améliorations à son produit de fonds de placement garanti (FPG), notamment des réductions de frais pour la plupart des FPG de série 75/75, l'ajout de quatre nouveaux fonds et le lancement d'une nouvelle option de vente à frais modiques de la série 75/75 pour les clients à valeur nette élevée, appelée Catégorie F Prestige.

« En ajoutant de nouveaux choix de fonds distincts et en réduisant les frais des fonds les plus populaires, nous créons une solution encore plus concurrentielle pour aider les conseillers à bâtir et à préserver le patrimoine de leurs clients, a déclaré Rohit Thomas, président et chef de la direction, BMO Assurance. Le fait d'offrir l'option Prestige aux conseillers à honoraires est un autre exemple de la façon dont nous aidons nos clients à améliorer leurs finances, tout en continuant d'étendre notre portée. »

Nouvelles options de placements

Les nouvelles options de placement lancées par BMO Assurance comprennent des options à revenu fixe, notamment le FPG FINB obligations totales BMO, qui donne accès, sur une plateforme de fonds distincts, au plus important véhicule de placement FNB à revenu fixe au Canada1. Les autres ajouts sont le FPG Fonds canadien de revenu et de croissance BMO, le FPG Fonds mondial de revenu et de croissance BMO et le FPG innovations mondiales BMO, qui met l'accent sur l'innovation au-delà du secteur de la technologie.

Frais réduits

BMO Assurance réduit les RFG de 10 fonds de catégorie A et de 13 fonds de catégorie A Prestige de la série 75/75. La réduction de frais entre en vigueur immédiatement et s'applique à tous les clients, nouveaux et existants. BMO lance également une nouvelle option à très faible coût pour les investisseurs de la série 75/75, appelée Catégorie F Prestige. Cette nouvelle option offre des frais parmi les plus concurrentiels du secteur pour les investisseurs qui détiennent 250 000 $ ou plus dans l'option Catégorie F (avec frais).

Pour plus d'informations sur les fonds améliorés et sur BMO Assurance, veuillez consulter le site www.bmo.com/FPG-2023.

______________________________ 1 Rapport mensuel de l'ACFNB, septembre 2023

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327