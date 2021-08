MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW/ - BMO Assurance offre maintenant une gamme d'options de placements environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à ses titulaires de polices d'assurance vie universelle. Reconnaissant l'intérêt accru pour l'investissement responsable, BMO Assurance propose de nouveaux comptes indexés ESG qui permettent aux titulaires de police d'aligner leurs préférences de placement sur leurs valeurs et leurs objectifs de durabilité, tout en bénéficiant de la couverture et des avantages de l'assurance vie universelle.

« La prise de conscience accrue des enjeux sociaux, environnementaux et économiques au cours de la dernière année a incité de nombreux Canadiens à adopter une approche responsable de leur portefeuille de placement et de leur gestion de patrimoine, y compris l'assurance, a indiqué Daniel Walsh, vice-président principal et chef, Assurance-vie et rentes individuelles, BMO Assurance. Offrir des comptes indexés ESG permet aux Canadiens de profiter de la protection et de l'assurance d'une assurance vie à leurs propres conditions en liant également les rendements de leurs polices à des entreprises socialement responsables qui sont conformes à leurs valeurs, objectifs et priorités. »

Rapprocher valeurs, protection et rendement

En équilibrant rendement et protection, les comptes indexés ESG de BMO Assurance sont conçus pour offrir des rendements de style placements en actions, combinés aux avantages de l'assurance vie universelle et à la croissance à imposition différée qu'elle procure. Outre les plus de 200 comptes actuellement offerts, les titulaires de polices d'assurance vie universelle de BMO Assurance peuvent sélectionner cinq nouveaux comptes indexés qui sont liés au rendement des fonds ESG gérés par BMO Gestion mondiale d'actifs. Voici la liste des comptes indexés maintenant disponibles :

FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)

FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA)

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (ESGY)

ESG Leaders (ESGY) FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders (ESGE)

BMO Fonds d'actions mondiales à perspectives durables

Les comptes indexés ESG sont offerts pour toute police de la Gamme Dimension, de la Gamme Dimension (frais modiques) ou de la Gamme Dimension Prospérité, nouvelle ou en vigueur.

Pour en savoir plus sur les options de placement vie universelle de BMO Assurance, veuillez consulter le site bmoinvestpro.ca.

Pour plus d'informations sur les solutions ESG de BMO Gestion mondiale d'actifs, visitez le site bmo.com/esg.

