MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire du FNB BMO de produits de base généraux, a annoncé aujourd'hui une distribution théorique autre qu'en espèces réinvesties (« distribution théorique ») pour les détenteurs de parts du FNB BMO de produits de base généraux (Cboe Canada : ZCOM) (le « FNB »).

Une distribution théorique a lieu lorsqu'un FNB BMO effectue une distribution sous forme de parts, qui sont alors immédiatement consolidées avec les parts émises et en circulation détenues avant la distribution, de sorte que le nombre total de parts détenues après la distribution est identique au nombre de parts détenues avant la distribution.

Le FNB BMO figurant dans le tableau suivant a versé une distribution théorique, exprimée dans le tableau en dollars par part, à tous les porteurs de parts inscrits à la date d'inscription.

FNB BMO Série de parts Symbole boursier Date d'inscription et de versement Distribution théorique FNB BMO de produits de base généraux Parts en $ CA Cboe Canada : ZCOM 13 mai 2026 6,195 $

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Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par un fonds d'investissement sont supérieures au rendement du fonds, le placement initial de l'investisseur perdra de la valeur. Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

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