MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - BMO Investissements Inc. a annoncé aujourd'hui une distribution spéciale réinvestie pour les porteurs de parts de la série FNB active du BMO Fonds soins de la santé mondiaux (Cboe Canada : BGHC) et du BMO Fonds d'infrastructures mondiales (Cboe Canada : BGIF) (chacun un « fonds » et collectivement, les « fonds »).

Les distributions réinvesties de la série FNB active du BMO Fonds soins de la santé mondiaux et du BMO Fonds d'infrastructures mondiales représentent généralement les gains en capital nets réalisés et le revenu net. Elles ne sont pas versées en espèces, mais sont réinvesties dans des parts supplémentaires libellées en dollars canadiens de la série FNB active du BMO Fonds soins de la santé mondiaux et du BMO Fonds d'infrastructures mondiales à un prix correspondant à la valeur liquidative par part du fonds.

Les parts supplémentaires seront immédiatement consolidées avec les parts précédemment en circulation, de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution spéciale sera égal au nombre de parts en circulation avant la distribution spéciale. Les distributions réinvesties augmenteront le prix de base rajusté du porteur de parts pour la série FNB active du BMO Fonds soins de la santé mondiaux et du BMO Fonds d'infrastructures mondiales. Les porteurs de parts non-résidents peuvent voir le nombre de parts supplémentaires réduit en raison de la retenue à la source.

Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 17 septembre 2025 recevront la distribution réinvestie le 19 septembre 2025. Le montant imposable réel de la distribution spéciale réinvestie, y compris sa caractéristique fiscale, sera communiqué aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) au début de 2026.

Le montant de la distribution spéciale réinvestie par part de la série FNB active de chaque fonds est le suivant :

Nom du fonds Symbole Distribution spéciale réinvestie par part ($) BMO Fonds soins de la santé mondiaux, (série FNB active) BGHC 0,089 $ BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) BGIF 2,5 $

Pour plus d'informations sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

Les placements dans la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus simplifié pertinent avant d'investir. La série FNB des fonds d'investissement BMO n'est pas garantie, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Pour un résumé des risques d'un placement dans la série FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Les parts de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements.

Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'une série FNB des fonds d'investissement BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales considérations fiscales figurant dans le prospectus de la série FNB du fonds d'investissement BMO concernée. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

