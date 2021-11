MONTRÉAL, le 17 nov. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les collectivités de la Colombie-Britannique touchées par les graves intempéries qui ont sévi dans la province, et un don supplémentaire de 25 000 $ à la SPCA de la Colombie-Britannique en reconnaissance de l'impact des inondations sur le bien-être des animaux. La Banque offre aussi des options de secours destinées à aider les clients victimes des événements.

« La raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence, signifie que nous sommes résolus à soutenir nos collectivités et nous espérons que ces offres spéciales aideront les clients touchés dans la région de la Colombie-Britannique », a déclaré James Kitamura, président régional, Services bancaires aux particuliers, Colombie-Britannique et Yukon, BMO Banque de Montréal.

Les options de secours en cas d'intempéries aideront les clients touchés en leur offrant les mesures de soutien suivantes :

report des versements sur certains prêts personnels et prêts hypothécaires;

report des versements sur les cartes de crédit personnelles;

traitement accéléré des demandes de règlement au titre de l'assurance crédit pour les clients dont l'emploi est touché par les inondations;

aucune retenue sur les chèques d'assurance, à condition qu'ils soient payables au client seulement et déposés en succursale;

les clients des Services bancaires aux entreprises ou aux grandes entreprises peuvent également communiquer avec leur personne-ressource principale de BMO - BMO est là pour les aider.

« Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par les intempéries et les récentes inondations en Colombie-Britannique, a ajouté Paul Seipp, chef, Services bancaires aux entreprises (Ouest), BMO Banque de Montréal. Nous comprenons que les personnes touchées vivent dans l'incertitude, et nous sommes là pour soutenir nos clients en cas de besoin. »

Les clients de BMO qui souhaitent obtenir plus d'informations sont invités à consulter BMO.com ou à se renseigner en succursale. La Banque acceptera également les dons en succursale pour tout employé ou client souhaitant faire un don.

