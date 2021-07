MONTRÉAL, le 7 juill. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui un don de 50 000 $ en réponse à l'appel de dons de la Croix-Rouge canadienne au profit du fonds « Feux en Colombie-Britannique » pour soutenir les collectivités et les résidents touchés par les incendies de forêt en Colombie-Britannique.

« Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par ces incendies dévastateurs. En tant que Britanno-Colombiens, nous sommes solidaires et nous sommes là pour aider. Nous espérons que ce soutien atténuera certaines des difficultés des personnes touchées et aidera celles qui ont été déplacées », a déclaré James Kitamura, président régional, Services bancaires aux particuliers, Colombie-Britannique et Yukon, BMO Banque de Montréal.

En plus de ce don, BMO aide les clients touchés en leur offrant :

le report des versements sur certains prêts aux particuliers et prêts hypothécaires;

le report des versements sur les cartes de crédit de particulier;

le suivi rapide des réclamations d'assurance crédit pour les clients dont l'emploi est touché par les incendies de forêt;

aucune retenue sur les chèques d'assurance pourvu qu'ils soient payables au client seulement et déposés en succursale;

les clients des Services bancaires aux entreprises ou aux grandes entreprises peuvent également communiquer avec leur directeur, Gestion relationnelle de BMO pour obtenir de l'aide.

Les clients de BMO qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sont encouragés à consulter la page http://www.bmo.com/relief-program/fr/. Les clients peuvent également se présenter en succursale ou appeler le Centre contact clientèle. Ceux qui souhaitent aider sont encouragés à faire un don en réponse à l'appel de dons de la Croix-Rouge canadienne au profit du fonds « Feux en Colombie-Britannique » en ligne à l'adresse www.croixrouge.ca ou en composant le 1-800-418-1111.

