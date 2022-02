MONTRÉAL, le 27 févr. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il allait verser un don de 200 000 $ au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne pour répondre aux besoins humanitaires liés à la situation en Ukraine.

Les personnes qui souhaitent contribuer aux efforts de secours sont invitées à faire un don en ligne à la Croix-Rouge canadienne à l'adresse www.croixrouge.ca, en composant le 1-800-418-1111 ou en faisant un don dans une succursale de BMO au Canada. Le gouvernement du Canada versera un montant équivalent à 100 % des dons effectués par des particuliers canadiens pour l'Appel, jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars.

Les personnes qui souhaitent apporter leur contribution aux États-Unis sont invitées à le faire directement auprès de la Croix-Rouge américaine à l'adresse www.redcross.org.

