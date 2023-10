MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Par suite de l'annonce de la Banque de Montréal (la « Banque ») (TSX: BMO) (NYSE: BMO), le 19 octobre 2023, la Banque a annoncé aujourd'hui les taux de dividende applicables à ses actions privilégiées de catégorie B, série 44, à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif (fonds propres d'urgence pour non-viabilité) (les « actions privilégiées de série 44 ») et à ses actions privilégiées de catégorie B, série 45, à taux variable et à dividende non cumulatif (fonds propres d'urgence pour non-viabilité) (les « actions privilégiées de série 45 »)

En ce qui a trait aux actions privilégiées de série 44 qui demeurent en circulation après le 25 novembre 2023, à compter de cette date, les porteurs de ces actions auront le droit de recevoir des dividendes en espèces préférentiels non cumulatifs à taux fixe sur une base trimestrielle, lorsque le Conseil d'administration de la Banque déclarera de tels dividendes et sous réserve des dispositions de la Loi sur les banques (Canada). Le taux de dividende pour la période de cinq ans commençant le 25 novembre 2023, jusqu'au 25 novembre 2028 exclusivement, sera de 6,816 pour cent. Ce taux de dividende égale la somme du rendement des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans au 26 octobre 2023, plus 2,68 pour cent, tel que déterminé conformément aux modalités des actions privilégiées de série 44.

En ce qui a trait aux actions privilégiées de série 45 qui pourront être émises le 25 novembre 2023, les porteurs de ces actions auront le droit de recevoir des dividendes en espèces préférentiels non cumulatifs à taux variable sur une base trimestrielle, calculés sur la base du nombre réel de jours écoulés dans chaque période trimestrielle à taux variable divisé par 365, lorsque le Conseil d'administration de la Banque déclarera de tels dividendes sous réserve des dispositions de la Loi sur les banques (Canada). Le taux de dividende pour la période de trois mois commençant le 25 novembre 2023, jusqu'au 25 février 2024 exclusivement, sera de 7,841 pour cent. Ce taux de dividende égale la somme du rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada à trois mois au 26 octobre 2023, plus 2,68 pour cent, tel que déterminé conformément aux modalités des actions privilégiées de série 45.

Les propriétaires véritables des actions privilégiées de série 44 qui souhaitent exercer leur droit de conversion devraient communiquer dès que possible avec leur courtier ou autre prête-nom et s'assurer de suivre leurs instructions afin de respecter la date limite pour exercer ce droit, soit le 10 novembre 2023 à 17 h (HE).

Toute demande concernant une conversion doit être adressée au registraire et agent des transferts de BMO, la Société de fiducie Computershare du Canada, au 1-800-340-5021.

