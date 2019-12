BMO annonce le renouvellement d'un partenariat avec la communauté de la Défense canadienne

BMO demeurera la banque officielle de la communauté de la Défense canadienne pendant dix ans encore

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW/ - BMO Banque de Montréal a annoncé aujourd'hui une prolongation de dix ans de son partenariat avec les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes. Grâce à cette prolongation, BMO demeure la banque officielle et le fournisseur exclusif de services bancaires et de produits financiers aux membres de la communauté de la Défense canadienne.

« BMO est fière de poursuivre sa relation de longue date de partenaire bancaire de la communauté de la Défense canadienne, a déclaré Cameron Fowler, président, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Partout au Canada, nos équipes sont honorées d'appuyer les soldats actuels et les anciens combattants et leurs familles afin de les aider à réaliser leurs objectifs financiers. »

BMO est la banque officielle de la communauté de la Défense canadienne depuis 2008. La Banque a créé un programme de Services bancaires pour la communauté de la Défense canadienne (SBCDC), conçu pour répondre aux besoins bancaires des membres des forces régulières, des réservistes, des recrues, des familles de militaires, des anciens combattants et des retraités, ainsi que des membres du personnel du ministère de la Défense nationale et des membres du Personnel des fonds non publics, de la GRC et de la Garde côtière canadienne.

Le programme de SBCDC propose des produits et services spécialement conçus pour répondre aux besoins de la communauté de la Défense, tels que des taux bancaires réduits et la carte MasterCard Appuyons nos troupes de BMO. Une portion de chaque transaction effectuée avec la carte MasterCard BMO est remise à Appuyons nos troupes, la cause caritative officielle des Forces armées canadiennes, et a généré plus de 519 000 $ à ce jour.

« Au cours des dix dernières années, notre partenariat avec BMO nous a permis d'améliorer la vie de nos membres, de nos anciens combattants et de leurs familles, et nous sommes ravis de continuer à offrir un vaste éventail d'avantages spécifiquement conçus pour notre communauté de la Défense, s'est réjoui Sean N. Cantelon, chef de la direction, Services de bien-être et moral des Forces canadiennes. Nous sommes impatients de travailler avec BMO dans le cadre de ce partenariat renouvelé pour améliorer les services répondant aux besoins de la communauté de la Défense, aujourd'hui et demain. »

Afin de soutenir les employés actuels et futurs de BMO, qui sont réservistes, anciens combattants ou conjoints de militaires, la Banque a mis sur pied le Conseil consultatif des vétérans de BMO au Canada, un groupe-ressource d'employés, et créé une nouvelle page d'embauche de militaires conviviale dédiée au soutien des personnes en transition vers la prochaine étape de leur vie professionnelle.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO aide les membres de la communauté de la Défense canadienne, visitez le site https://www.bmo.com/sbcdc.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

