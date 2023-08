MONTRÉAL, le 4 août 2023 /CNW/ - BMO Investissements Inc. le gestionnaire des fonds BMO Fonds concentré d'actions américaines et Fonds BMO SDG Engagement Global Equity Fund (chacun étant un « fonds » et collectivement, les « fonds »), a annoncé son intention de dissoudre les fonds le ou vers le 6 octobre 2023 (la « date de dissolution ».

À partir d'aujourd'hui, les fonds n'accepteront plus d'investissements supplémentaires, y compris les achats effectués dans le cadre de plans d'épargne-placement réguliers.

Les porteurs de titres concernés sont invités à contacter leur professionnel en placement pour discuter de la dissolution des fonds et des options d'investissement qui s'offrent à eux. Les porteurs de titres peuvent demander le rachat ou l'échange de leur placement dans un fonds jusqu'à la fermeture des bureaux le 5 octobre 2023.

Si des instructions de placement alternatif ne sont pas reçues avant le 5 octobre 2023, les placements dans un fonds :

dans les comptes non enregistrés - seront rachetés et les investisseurs recevront le produit de ces placements;

dans les comptes enregistrés - à la date de dissolution, ils seront transférés automatiquement dans le BMO Fonds du marché monétaire.

Les porteurs de titres ne seront pas tenus de payer des commissions de rachat ou des frais de vente lors du rachat de leur placement ou de la dissolution d'un fonds.

BMO Investissements Inc. enverra un avis à chaque investisseur d'un fonds concernant sa dissolution.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des commissions de suivi (le cas échéant), des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus avant d'investir. Le Fonds du marché monétaire BMO n'est pas couvert par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme gouvernemental d'assurance-dépôts. Il n'y a aucune garantie que la valeur liquidative des parts du fonds se maintiendra ou que vous pourrez récupérer le montant intégral de votre placement dans ce fonds. Son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un sommaire des risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.

