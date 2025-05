MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui les changements suivants à sa gamme de fonds :

Lancements de fonds et admissibilité des titres de Série S

Les fonds d'investissement et les séries BMO suivants seront lancés :

Fonds Séries offertes Fonds FNB écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or BMO1 Séries F, I et Conseiller Fonds de vente d'options d'achat couvertes de technologie BMO Séries F, I et Conseiller Fonds FNB BMO lingots d'or Séries A, F, G, I et Conseiller Fonds FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur Séries F, I et Conseiller BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2045 Séries A et F

1 Les parts des Séries F, I et Conseiller du fonds ne sont actuellement pas offertes pour la vente. BMO Investissements Inc. a demandé une dispense à trois niveaux et ne rendra les parts des Séries F, I et Conseiller du fonds disponibles à l'achat que si cette dispense est accordée.

Les titres de Série S du BMO Fonds américain à petite capitalisation seront admissibles.

Modification des cotes de risque

Avec prise d'effet le 28 mai 2025, la cote de risque de chacun des fonds d'investissement BMO suivants a été modifiée :

Fonds Ancienne cote de risque Cote de risque actuelle BMO Portefeuille actions de croissance AscensionMC Moyenne Faible à moyenne BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (Séries F (couverte) et Conseiller (couverte)) Moyenne à élevée Moyenne BMO Fonds FNB banques canadiennes Moyenne Moyenne à élevée BMO Fonds mondial de dividendes Moyenne Faible à moyenne BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité Moyenne Faible à moyenne BMO Fonds de ressources Élevée Moyenne à élevée BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord- américaines Faible à moyenne Moyenne BMO Fonds d'obligations de sociétés américaines Faible Faible à moyenne

Modifications des frais de gestion et d'administration

Les modifications des frais de gestion et d'administration suivantes ont pris effet après la fermeture des bureaux le 28 mai 2025, à moins d'indications contraires.

Fonds Séries Frais annuels de gestion actuels Nouveaux frais annuels de gestion BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu A 2,25 % 1,95 % BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu Conseiller 2,25 % 1,95 % BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu T6 2,25 % 1,95 % BMO Fonds de l'allocation de l'actif A 1,75 % 1,45 % BMO Fonds de l'allocation de l'actif Conseiller 1,75 % 1,45 % BMO Fonds de l'allocation de l'actif G 0,85 % 0,80 % BMO Fonds de l'allocation de l'actif T6 1,75 % 1,45 % BMO Fonds FNB d'actions canadiennes A1 0,75 % 0,55 % BMO Fonds FNB d'actions canadiennes F1 0,20 % 0,05 % BMO Fonds FNB d'actions canadiennes A 2,00 % 1,50 % BMO Fonds FNB d'actions canadiennes Conseiller 2,00 % 1,50 % BMO Fonds canadien d'actions à faible capitalisation A 2,00 % 1,60 % BMO Fonds canadien d'actions à faible capitalisation Conseiller 2,00 % 1,60 % BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées A 1,80 % 1,50 % BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées Conseiller 1,80 % 1,50 % BMO Fonds d'obligations de base A 0,95 % 0,85 % BMO Fonds d'obligations de base Conseiller 0,95 % 0,85 % BMO Fonds d'obligations de base Plus A 1,15 % 0,90 % BMO Fonds d'obligations de base Plus Conseiller 1,15 % 0,90 % BMO Fonds d'obligations de base Plus G 0,75 % 0,65 % BMO Portefeuille diversifié de revenu A 1,75 % 1,35 % BMO Portefeuille diversifié de revenu Conseiller 1,75 % 1,35 % BMO Portefeuille diversifié de revenu T6 1,75 % 1,35 % BMO Fonds de dividendes G 1,00 % 0,85 % BMO Fonds d'obligations de marchés émergents F 0,65 % 0,60 % BMO Fonds des marchés en développement A 2,00 % 1,70 % BMO Fonds des marchés en développement Conseiller 2,00 % 1,70 % BMO Fonds d'entreprise Conseiller 2,35 % 2,00 % BMO Fonds européen A 2,00 % 1,65 % BMO Fonds européen Conseiller 2,00 % 1,65 % BMO Fonds mondial de dividendes A 1,90 % 1,60 % BMO Fonds mondial de dividendes Conseiller 1,90 % 1,60 % BMO Fonds mondial de dividendes T6 1,90 % 1,60 % BMO Fonds mondial à petite capitalisation A 2,25 % 1,85 % BMO Fonds mondial à petite capitalisation Conseiller 2,25 % 1,85 % BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques A 1,75 % 1,20 % BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques Conseiller 1,75 % 1,20 % BMO Fonds de croissance et de revenu Conseiller 1,85 % 1,50 % BMO Fonds de croissance et de revenu T8 1,85 % 1,50 % BMO Fonds d'occasions de croissance A 1,80 % 1,55 % BMO Fonds d'occasions de croissance Conseiller 1,80 % 1,55 % BMO Fonds FNB d'actions internationales A1 0,85 % 0,70 % BMO Fonds FNB d'actions internationales F1 0,30 % 0,20 % BMO Fonds valeur internationale A 1,90 % 1,75 % BMO Fonds valeur internationale Conseiller 1,90 % 1,75 % BMO Fonds du marché monétaire A2 0,60 % 0,32 % BMO Fonds du marché monétaire Conseiller2 0,60 % 0,32 % BMO Fonds du marché monétaire ETF 0,28 % 0,12 % BMO Fonds du marché monétaire F2 0,20 % 0,12 % Fonds de revenu mensuel élevé II BMO A 1,85 % 1,60 % Fonds de revenu mensuel élevé II BMO Conseiller 1,85 % 1,60 % Fonds de revenu mensuel élevé II BMO T5 1,85 % 1,60 % Fonds de revenu mensuel élevé II BMO T8 1,85 % 1,60 % BMO Fonds de revenu mensuel G 0,90 % 0,85 % BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme A3 1,25 % 0,92 %4 BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme Conseiller3 1,25 % 0,92 %4 BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme F3 0,35 % 0,42 %4 BMO Fonds de dividendes nord-américains A 2,00 % 1,50 % BMO Fonds de dividendes nord-américains Conseiller 2,00 % 1,50 % BMO Fonds de dividendes nord-américains T6 2,00 % 1,50 % BMO Fonds de métaux précieux A 2,00 % 1,85 % BMO Fonds de métaux précieux Conseiller 2,00 % 1,85 % BMO Fonds de ressources A 2,00 % 1,85 % BMO Fonds de ressources Conseiller 2,00 % 1,85 % BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélectMD A 1,70 % 1,20 % BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélectMD Conseiller 1,70 % 1,20 % BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélectMD T6 1,70 % 1,20 % BMO Fonds mondial équilibré durable A 1,70 % 1,60 % BMO Fonds mondial équilibré durable Conseiller 1,70 % 1,60 % BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique G 0,95 % 0,85 % BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique G 1,00 % 0,90 % BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique F 0,65 % 0,55 % BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique F4 0,65 % 0,55 % BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique F 0,70 % 0,60 % BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique F6 0,70 % 0,60 % BMO Fonds équilibré en dollars US A 1,55 % 1,50 % BMO Fonds équilibré en dollars US Conseiller 1,55 % 1,50 % BMO Fonds du marché monétaire en dollars US A5 1,00 % 0,49 % BMO Fonds du marché monétaire en dollars US Conseiller5 1,00 % 0,49 % BMO Fonds du marché monétaire en dollars US F5 0,80 % 0,29 % BMO Fonds du marché monétaire en dollars US O6 0,00 % 0,05 %4 BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US A 1,85 % 1,50 % BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US Conseiller 1,85 % 1,50 % BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US T5 1,85 % 1,50 % BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US T6 1,85 % 1,50 % BMO Fonds FNB d'actions américaines A1 0,80 % 0,58 % BMO Fonds FNB d'actions américaines F1 0,25 % 0,08 % BMO Fonds d'actions américaines A 2,00 % 1,50 % BMO Fonds d'actions américaines A (couverte) 2,00 % 1,50 % BMO Fonds d'actions américaines Conseiller 2,00 % 1,50 % BMO Fonds d'actions américaines Conseiller (couverte) 2,00 % 1,50 % BMO Fonds d'actions américaines Plus A 1,80 % 1,55 % BMO Fonds d'actions américaines Plus Conseiller 1,80 % 1,55 % BMO Fonds universel d'obligations A 1,75 % 0,95 % BMO Fonds universel d'obligations Conseiller 1,75 % 0,95 %

Notes

1 Les frais d'administration fixes de 0,10 % versés à BMO Investissements Inc. par ce Fonds pour cette série ont été supprimés. BMO Investissements Inc. continue d'être responsable du paiement des frais d'administration du fonds, à l'exception des frais du fonds qui continuent d'être payés directement par le fonds. 2 Les frais d'administration fixes de 0,08 % payés à BMO Investissements Inc. par ce fonds pour cette série ont été supprimés. BMO Investissements Inc. continue d'être responsable du paiement des frais d'administration du fonds, à l'exception des frais du fonds qui continuent d'être payés directement par le fonds. 3 À compter du 1er septembre 2025, les frais d'administration fixes de 0,17 % payés à BMO Investissements Inc. par ce fonds à l'égard de cette série seront éliminés. À la suite de ce changement, BMO Investissements Inc. continuera d'être responsable du paiement des frais d'administration du fonds, à l'exception des frais du fonds qui continueront d'être payés directement par le fonds. 4 Les modifications des frais de gestion entreront en vigueur le 1er septembre 2025. 5 Les frais d'administration fixes de 0,15 % payés à BMO Investissements Inc. par ce fonds pour cette série ont été supprimés. BMO Investissements Inc. continue d'être responsable du paiement des frais d'administration du fonds, à l'exception des frais du fonds qui continuent d'être payés directement par le fonds. 6 À compter du 1er septembre 2025, les frais d'administration fixes de 0,15 % payés à BMO Investissements Inc. par ce fonds à l'égard de cette série seront éliminés. À la suite de ce changement, BMO Investissements Inc. continuera d'être responsable du paiement des frais d'administration du fonds, à l'exception des frais du fonds qui continueront d'être payés directement par le fonds.

Pour plus de renseignements sur les fonds, veuillez consulter Fonds d'investissement | BMO Gestion mondiales d'actifs (bmogam.com).

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent tous comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses (le cas échéant). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds en question avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Jeff Roman, Toronto, [email protected], 416-867-3996