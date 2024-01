MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - BMO Gestion privée de placements inc. (BMO GPPI), le gestionnaire du Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à court et moyen termes (le « portefeuille »), a annoncé des changements au portefeuille. Ces changements comprennent des modifications aux stratégies d'investissement du portefeuille pour permettre au portefeuille d'investir dans une sélection de titres à revenu fixe avec une variété d'échéances de placement, des changements à l'équipe de gestion du portefeuille, et un changement du nom du portefeuille en Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes pour refléter les nouvelles stratégies d'investissement du portefeuille.

Ces changements devraient entrer en vigueur le ou vers le 26 janvier 2024, sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités réglementaires.

Ces changements n'auront aucune incidence sur les objectifs de placement fondamentaux du portefeuille ni sur sa cote de risque de placement.

À propos de BMO Gestion privée

À propos de BMO Groupe financier

