MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a annoncé aujourd'hui les changements suivants à son offre de produits :

Lancement de fonds

BMO Gestion mondiale d'actifs lance les fonds suivants :

Fonds Séries offertes BMO Fonds d'opportunités liées à l'inflation Séries A, F, I et Conseiller BMO Fonds de rendement à revenu fixe stratégique Séries A, F, I et Conseiller

Dissolutions de séries

BMO Gestion mondiale d'actifs a l'intention de mettre fin aux séries suivantes de fonds d'investissement BMO (collectivement, les « séries dissoutes ») le ou vers le 16 août 2024 (la « date de dissolution ») :

Fonds Séries BMO Fonds d'entreprise T5 BMO Fonds européen F6 et T6 BMO Fonds mondial à petite capitalisation Série Classique BMO Fonds d'actions Réduction du risque Série Conseiller BMO Fonds à revenu fixe Réduction du risque Séries Conseiller et F BMO Portefeuille équilibré FiducieSélectMD Classique F BMO Portefeuille conservateur FiducieSélectMD C et T8 BMO Portefeuille de revenu FiducieSélectMD C, Classique F, T5 etT8 BMO Fonds mondial équilibré durable F6 et T6 BMO Fonds du marché monétaire en dollars US Série Classique BMO Fonds universel d'obligations Série Classique

Depuis le 24 mai 2024, les séries dissoutes sont fermées aux nouveaux placements.

Aucune commission de rachat n'est exigible lors du rachat ou de la dissolution des parts de la série dissoute.

Consolidations de séries

BMO Gestion mondiale d'actifs a l'intention de consolider les séries de fonds suivantes (collectivement, les « séries consolidées ») à la date de dissolution ou aux alentours de cette date :

Fonds Séries consolidées Séries maintenues BMO Fonds de l'allocation de l'actif T5 T6 BMO Fonds concentré mondial équilibré T5 T6 BMO Portefeuille FNB conservateur F4 F6 BMO Portefeuille diversifié de revenu T5 T6 BMO Portefeuille diversifié de revenu T8 T6 BMO Fonds de dividendes F4 F6 BMO Fonds de dividendes T5 T6 BMO Portefeuille FNB actions de croissance F2 F6 BMO Portefeuille FNB actions de croissance F4 F6 Portefeuille FNB à revenu fixe BMO F6 F2 BMO Portefeuille FNB croissance F4 F6 BMO Fonds de croissance et de revenu T5 T8

Depuis le 24 mai 2024, les séries consolidées sont fermées aux nouveaux placements.

À la date de dissolution, les parts de chaque série dissoute du tableau précédent seront échangées contre des parts de la série maintenue correspondante.

Dissolution de fonds

BMO Gestion mondiale d'actifs a l'intention de dissoudre les fonds suivants (les « fonds dissous ») le ou vers le 16 août 2024 (la « date de dissolution ») :

BMO Fonds d'actions privilégiées

BMO Fonds d'actions chinoises à perspectives durables

Depuis le 24 mai 2024, les fonds dissous sont fermés aux nouveaux placements.

Aucune commission de rachat n'est exigible lors du rachat ou de la dissolution des parts du fonds dissous.

Modification de la fréquence des distributions

À partir de juin 2024, la fréquence de distribution des séries suivantes sera modifiée :

Fonds Séries Fréquence

actuelle Nouvelle

fréquence BMO Fonds mondial d'actions A, F, I et Conseiller Mensuelle Annuelle BMO Fonds mondial d'actions FNB active Trimestrielle Annuelle BMO Fonds soins de la santé mondiaux FNB active Trimestrielle Annuelle BMO Fonds d'infrastructures mondiales FNB active Trimestrielle Mensuelle

Modifications de la cote de risque

La cote de risque de chacun des fonds énumérés dans le tableau ci-dessous a été modifiée avec prise d'effet le 24 mai 2024 :

Fonds Ancienne cote

de risque Nouvelle

cote de

risque BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie* Moyenne Moyenne à élevée FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités Faible à moyenne Moyenne Fonds d'infrastructures mondiales BMO Faible à moyenne Moyenne BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité Faible à moyenne Moyenne BMO Portefeuille de revenu durable Faible Faible à moyenne BMO Fonds d'actions chinoises à perspectives durables Moyenne à élevée Élevée BMO Fonds américain à petite capitalisation Moyenne Moyenne à élevée BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US Faible Faible à moyenne

* Série couverte seulement.

Ces modifications de cotes de risque ne résultent pas d'une modification des objectifs d'investissement, des stratégies ou de la gestion de l'un ou l'autre des fonds. Elles sont fondées sur la méthode normalisée de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Pour en savoir plus sur les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter www.bmo.com/investissements/fonds.

Les placements dans des fonds d'investissement peuvent tous être assortis de commissions, d'honoraires de gestion et d'autres frais (le cas échéant). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. La série FNB des fonds d'investissement BMO s'échange comme des actions, sa valeur marchande fluctue et peut se négocier à escompte à sa valeur liquidative, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

