MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des fonds négociés en bourse BMO (FNB BMO), et BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui des changements de gestionnaire de portefeuille et de sous-conseiller pour certains fonds.

À compter de la fermeture des bureaux le 28 octobre 2025, BMO Capital Markets Corp. et Brian Belski ne seront plus sous-conseillers pour les FNB BMO et les fonds d'investissement BMO indiqués dans le tableau ci-dessous. BMO Gestion d'actifs inc. demeurera conseiller de portefeuille pour ces FNB BMO et agira à titre de gestionnaire de portefeuille de ces fonds d'investissement BMO.

FNB BMO Fonds d'investissement BMO FNB BMO équilibré canadien et américain de

base Plus (Cboe Canada : ZBCB) BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations

(Séries A, F, I, FNB (TSX : ZACE) et Conseiller) FNB BMO d'actions canadiennes Plus

(Cboe Canada : ZBEC) BMO Fonds d'actions américaines Plus

(Séries A, F, I et Conseiller) FNB BMO de croissance des dividendes américains

(Cboe Canada : ZBDU/ZBDU.F)

FNB BMO ciblé d'actions américaines

(Cboe Canada : ZBEU/ZBEU.F)

FNB BMO d'actions américaines à forte

capitalisation axé sur la valeur et la discipline

(Cboe Canada : ZBVU)



À compter du 30 janvier 2026 environ, Fullgoal Asset Management (HK) Limited remplacera Polen Capital HK Limited en tant que gestionnaire de portefeuille du BMO Fonds Chine élargie.

Ces changements n'auront aucune incidence sur les objectifs de placement fondamentaux ni sur la cote de risque de placement de ces FNB BMO et de ces fonds d'investissement BMO.

Les placements dans les fonds négociés en bourse et les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds négocié en bourse ou du fonds d'investissement en question avant d'investir. Les fonds négociés en bourse et les fonds d'investissement sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO ou les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO ou du fonds d'investissement BMO en question. Les FNB BMO et la série FNB des fonds d'investissement BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

