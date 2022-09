150 000 $ en bourses seront accordés à 12 entreprises appartenant à des femmes au Canada

Les candidatures sont ouvertes du 26 septembre au 17 octobre 2022

Les bénéficiaires des bourses seront annoncées en mars 2023

MONTRÉAL, le 21 sept. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier, en collaboration avec Deloitte Canada, a annoncé aujourd'hui la poursuite de son programme de bourse BMO rend hommage aux femmes en promettant 150 000 $ en bourses pour soutenir les plans de croissance de haut niveau de 12 entreprises appartenant à des femmes à travers le Canada.

BMO s'est démarqué des autres banques du Canada en mettant sur pied, à l'échelle de la Banque, un programme réservé aux femmes. Engagé depuis des décennies à éliminer les obstacles à l'autonomie des femmes, à encourager l'avancement des femmes et à promouvoir un marché inclusif, BMO a examiné de près les besoins particuliers des femmes et a créé des programmes et des initiatives qui revêtent de l'importance pour elles. BMO comprend que l'avenir dépend de l'autonomisation d'un plus grand nombre de femmes.

Par le biais du plus ancien programme de reconnaissance des femmes mené par une banque en Amérique du Nord, BMO rend hommage aux femmes, et, inspiré par sa raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, y compris son engagement de doubler son soutien aux entreprises dirigées par des femmes, BMO invite les femmes propriétaires d'entreprises à partager leurs plans de croissance de haut niveau et à présenter une demande pour l'une des 12 bourses :

une bourse de 20 000 $;

quatre bourses de 15 000 $;

sept bourses de 10 000 $.

En plus de ces bourses, BMO offre à toutes les bénéficiaires un programme d'avantages complet qui comprend une série de webinaires exclusifs axés sur la croissance de l'entreprise, la possibilité de se joindre à certaines organisations et/ou conseils consultatifs, un profil sur bmopourelles.com et un insigne d'anniversaire Bourse BMO rend hommage aux femmes de 2022.

Les candidatures sont ouvertes du 26 septembre au 17 octobre 2022.

« Grâce au programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, nous continuons à concrétiser notre engagement à combler le manque de financement et à fournir un capital significatif aux femmes propriétaires d'entreprises, a indiqué Karine Eid, chef, Services bancaires aux entreprises, région de l'Est. Cette année, nous reconnaissons les entreprises appartenant à des femmes qui font preuve d'audace dans la croissance de leurs activités et, par ricochet, dans le renforcement de l'économie canadienne. Nous sommes fiers d'offrir ces bourses et d'éliminer les obstacles pour les entreprises appartenant à des femmes, ainsi que d'aider celles qui sont déjà à l'origine de changements positifs dans leurs communautés à faire une différence. »

« Les entreprises dirigées par des femmes sont un moteur de l'économie canadienne. En fournissant à ces entrepreneures et leaders des capitaux dès aujourd'hui, nous veillons à la prospérité de leurs entreprises et à notre compétitivité à l'échelle mondiale, a déclaré Geneviève Provost, Associée directrice, Québec et région de la Capitale nationale, Deloitte Canada. Nous sommes heureux de travailler avec BMO dans le cadre de cette initiative, non seulement pour soutenir les femmes en affaires, mais aussi pour inspirer les autres, et nous sommes impatients de voir ses retombées positives pour les générations à venir. »

Afin de faciliter le processus de sélection des bénéficiaires des bourses, BMO collabore avec des partenaires stratégiques clés pour former le comité consultatif de juges de cette année.

BMO a une longue histoire de programmes et de partenariats visant à soutenir et à autonomiser les femmes :

engagement de 5 milliards de dollars de capitaux sur cinq ans à la disposition des entrepreneures en 2022 - donnant suite aux engagements de 2 milliards de dollars en 2014 et de 3 milliards de dollars en 2018;

de 3 milliards de dollars en 2018; engagement à verser 1,2 million de dollars de financement à Coralus (anciennement SheEO), une société à but non lucratif qui offre un soutien financier aux entreprises dirigées par des femmes et des personnes non binaires. Le financement de BMO a permis à Coralus de financer toutes les sociétés de capital de risque candidates pour 2021 qui œuvrent pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies;

lancement d'une solution de 750 millions de dollars d'obligations Women in Business dont le produit est affecté aux entreprises détenues par des femmes, selon la définition donnée dans le cadre de financement durable de BMO, y compris des microentreprises et des petites et moyennes entreprises;

définition de nouveaux objectifs en matière de diversité pour les postes de cadres supérieurs et de dirigeants dans le cadre de sa stratégie L'inclusion sans obstacles 2025, notamment en maintenant son leadership en matière de diversité des sexes, avec au moins 40 pour cent des postes de cadres supérieurs occupés par des employés s'identifiant comme des femmes.

Pour en savoir plus sur le programme canadien de bourses, consultez le site bmopourelles.com.

À propos de BMO pour Elles

BMO s'engage à soutenir les initiatives qui favorisent l'autonomie des femmes au sein de son effectif et des collectivités où la Banque est présente. BMO a établi des partenariats avec des organisations telles que Women Presidents Organization, GroYourBiz, Women Business Enterprises et Women Get On Board pour offrir aux femmes une expertise, un leadership, des connaissances et des occasions de réseautage et d'apprentissage. En 2022, BMO a annoncé un financement de 5 milliards de dollars en capital sur cinq ans destiné spécifiquement aux entreprises canadiennes détenues par des femmes. Par l'intermédiaire du seul programme de reconnaissance destiné aux femmes mis sur pied par une banque en Amérique du Nord, BMO rend hommage aux femmes, BMO célèbre les femmes qui s'engagent dans leur collectivité ou réussissent en affaires. Depuis 2012, BMO rend hommage aux femmes a mis à l'honneur plus de 240 femmes dans des collectivités du Canada et des États-Unis.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

