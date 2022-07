Pour une deuxième année, BMO récolte des dons d'articles de soccer qui seront remis à neuf et fournis à des jeunes des communautés défavorisées

BMO est résolu à unir les Canadiens par le biais du soccer en offrant davantage d'accès à des occasions qui importent

MONTRÉAL, le 19 juill. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier, la Banque du soccer, annonce le lancement de son programme primé « Donnez l'avantage #Fanfini ». Maintenant à sa deuxième année, le programme vise à récolter un maximum de dons en pièce d'équipement de soccer qui seront remis à neuf et ensuite distribués aux jeunes des communautés défavorisées du Grand Montréal. Le programme vise également l'amélioration du sport amateur et professionnel en le rendant plus accessible et plus inclusif.

« Collecter des équipements de soccer, les remettre à neuf et les redonner à la communauté sportive du Grand Montréal est l'une des mesures concrètes que BMO prend pour stimuler l'économie circulaire, a déclaré Mélanie Miron, directrice principale, Marque - Québec, BMO Groupe financier. Le soccer est un sport qui nous rassemble. Fournir de l'équipement gratuit à des jeunes dans le besoin soutient les communautés locales et nous permet d'incarner notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Nous sommes fiers de faire équipe avec la Fondation des YMCA du Québec et le CF Montréal qui, ensemble, contribuent véritablement à la croissance du sport. »

L'an dernier, BMO a fourni de l'équipement remis à neuf à plus de 2 500 jeunes grâce aux centaines de dons reçus de la communauté. Afin d'élargir le programme « Donnez l'avantage #Fanfini » en 2022, BMO a placé des boîtes de dons dans 20 succursales du Grand Montréal. Les partisans, les clients et les employés ont jusqu'au 31 août pour déposer tout équipement qu'ils désirent donner à la communauté. Les articles peuvent être déposés à l'un ou l'autre des endroits suivants :

siège social de BMO au 129, rue Saint-Jacques , à Montréal;

, à Montréal; succursale de BMO située au 1501, av. McGill College ;

; stade Saputo pendant les parties du CF Montréal et lors des tournois de clubs de soccer locaux commandités par BMO;

centres YMCA participants du Grand Montréal.

Tous les items recueillis seront nettoyés et remis à neuf avant d'être distribués aux jeunes des communautés défavorisées par le biais de boutiques éphémères organisées en collaboration avec la Fondation des YMCA du Québec. Les jeunes pourront magasiner et choisir les pièces d'équipement dont ils ont besoin.

BMO s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour continuer à trouver de nouvelles façons de mettre en oeuvre des programmes visant à promouvoir l'équité et la diversité, tout en formant la prochaine génération de joueurs, de dirigeants et d'entraîneurs. Notre engagement à long terme envers le sport fera en sorte que se perpétueront le vivre-ensemble, le jeu et le sentiment d'appartenance chez les enfants de partout.

Pour connaître tous les emplacements de don, rendez-vous sur le site bmofanfini.com.

