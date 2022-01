L'indice mondial reconnaît les entreprises pour leurs pratiques d'égalité des sexes et d'inclusion

BMO engagé dans L'inclusion sans obstacles

MONTRÉAL, le 26 janv. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il figure à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour la septième année de suite. L'indice mondial reconnaît les entreprises vouées à l'égalité des sexes et à l'inclusion dans le milieu de travail et la collectivité, et affiche publiquement l'engagement de chacune en faveur de l'égalité et de la promotion des femmes. Cette année, l'indice s'est élargi pour inclure 418 entreprises dans 45 pays et régions.

« L'inclusion des genres fait partie intégrante de la stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 de BMO pour donner accès aux occasions et favoriser la croissance de nos collègues, de nos clients et des collectivités que nous servons, a indiqué Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier. Nous sommes animés par notre raison d'être, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, ce qui englobe la création d'une société où l'inclusion ne connaît aucun obstacle, ce qui est essentiel à notre réussite et à cette marque de reconnaissance. Nous sommes une nouvelle fois honorés d'être reconnus par Bloomberg pour nos efforts en faveur de l'inclusion des genres. »

L'indice mesure l'égalité des genres dans cinq domaines : leadership féminin et bassin de talents, égalité et parité salariales, culture inclusive, politiques de lutte contre le harcèlement sexuel et marque pro-femmes. Cette reconnaissance fait de BMO un chef de file mondial en matière d'inclusion des genres, ainsi qu'un leader dans le secteur financier.

BMO croit qu'un soutien solide apporté aux femmes entrepreneures et la recherche de la diversité dans la chaîne d'approvisionnement permettent à ses clientes de bénéficier de son engagement à éliminer les obstacles à l'inclusion. En accordant des prêts, en investissant, en faisant des dons et en s'engageant dans les collectivités locales, la Banque contribue à créer davantage de possibilités de reprise et de réussite.

BMO s'est engagé à soutenir l'avancement des femmes, au sein de la Banque et à l'extérieur, notamment par les moyens suivants :

atteinte d'objectifs de diversité pour les postes de cadre supérieur et de direction par le biais de la stratégie L'inclusion sans obstacles 2025, notamment en maintenant son leadership en matière de diversité des genres, avec au moins 40 pour cent des postes de l'équipe de direction qui sont occupés par des employés qui s'identifient comme des femmes;

financement de 1,2 million de dollars à SheEO, une société à but non lucratif qui offre un soutien financier aux entreprises dirigées par des femmes et des personnes non binaires. L'engagement financier de BMO permettra à SheEO de financer toutes les sociétés de capital de risque candidates pour 2021, qui œuvrent pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies;

BMO EMpower - une série d'engagements à long terme pour faire progresser la reprise économique inclusive aux États-Unis, un investissement de 5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour éliminer les principaux obstacles auxquels sont confrontées les entreprises, les collectivités et les familles appartenant à des minorités.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires, le tout par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, MarieCathe[email protected], 514-877-8224