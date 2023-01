L'indice mondial reconnaît les entreprises pour leurs pratiques d'égalité des sexes et d'inclusion

BMO engagé dans L'inclusion sans obstacles pour créer et promouvoir des occasions d'inclusion sur les lieux de travail et dans les collectivités

MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui qu'il figure à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour la huitième année de suite. L'indice mondial reconnaît les entreprises vouées à l'égalité des sexes et à l'inclusion dans le milieu de travail et la collectivité, et affiche publiquement l'engagement de chacune en faveur de l'égalité et de la promotion des femmes. Cette année, l'indice s'est élargi pour inclure 485 entreprises dans 45 pays et régions.

« La reconnaissance par l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg témoigne de notre engagement à progresser vers l'inclusion des genres, a déclaré Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier. L'inclusion des genres fait partie intégrante de nos valeurs et de notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Et c'est un élément essentiel de la stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 de BMO. Cette stratégie guide notre effort collectif pour créer et défendre davantage de possibilités d'inclusion dans les collectivités que nous servons. »

Le cadre de production de rapports sur l'égalité des sexes (Gender Reporting Framework) de Bloomberg fournit aux entreprises une méthode internationale normalisée pour mesurer et rendre compte de l'égalité des sexes. L'indice mesure l'égalité des genres dans cinq domaines : leadership féminin et bassin de talents, égalité et parité salariales, culture inclusive, politiques de lutte contre le harcèlement sexuel et marque pro-femmes. Cette reconnaissance fait de BMO un chef de file mondial en matière d'inclusion des genres, ainsi qu'un leader dans le secteur financier.

BMO croit qu'il faut soutenir et défendre les femmes en favorisant leur progrès, ce qui fait partie de son engagement L'inclusion sans obstacles pour tous. En tant que banque, BMO accorde la priorité à l'investissement, aux dons et à l'engagement dans ses collectivités locales, ainsi qu'à l'amélioration des finances de chaque femme.

BMO s'est engagé à soutenir l'avancement des femmes, au sein de la Banque et à l'extérieur, notamment par les moyens suivants :

en 2022, BMO a soutenu plus de 130 000 femmes entrepreneures au Canada et s'est réengagé à verser 5 milliards de dollars sur cinq ans aux entreprises canadiennes appartenant à des femmes;

et s'est réengagé à verser 5 milliards de dollars sur cinq ans aux entreprises canadiennes appartenant à des femmes; conformément à sa stratégie L'inclusion sans obstacles 2025, BMO a atteint son objectif d'entreprise nord-américain de 40 pour cent d'équité durable entre les sexes et poursuivra ses objectifs audacieux de représentation robuste des femmes dans les postes de direction à l'échelle de la Banque;

en 2016, BMO a créé les programmes BMO pour Elles (CAN) et Women in Business (US) (en anglais). Les programmes se concentrent sur la parité hommes-femmes pour les clients de la Banque, en soutenant la croissance des entreprises appartenant à des femmes et en donnant aux femmes les moyens d'avoir confiance dans leurs finances et leur avenir financier;

BMO EMpower (en anglais) - une série d'engagements à long terme lancée en 2020 pour faire progresser la reprise économique inclusive aux États-Unis. La Banque engagera 5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour éliminer les principaux obstacles auxquels sont confrontées les entreprises, les collectivités et les familles appartenant à des minorités;

depuis 2018, plus de 15 pour cent de toutes les femmes fondatrices d'entreprises du secteur de la technologie financière en Amérique du Nord ont franchi les portes de BMO grâce au programme WMN•FINtech (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

