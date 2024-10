TORONTO, Ontario, 18 octobre 2024 /CNW/ - L'automne bat son plein au Canada, et les aventuriers sont attirés par ses paysages à couper le souffle, des forêts vivantes du Québec aux côtes escarpées de la Colombie-Britannique. Afin d'assurer l'alimentation des explorateurs pendant leur périple, BLUETTI, un leader mondial des solutions énergétiques portatives, offre des solutions de rechange écologiques aux génératrices à carburant traditionnelles.

Les stations d'alimentation fonctionnant à l'énergie solaire de BLUETTI fournissent une énergie propre, silencieuse et fiable pour diverses activités extérieures. Elles sont le compagnon idéal pour le camping, le VR et les aventures hors réseau prolongées. Que ce soit pour une courte fin de semaine ou un long trajet en voiture, les solutions d'alimentation novatrices de BLUETTI vous assurent de rester connecté en tout confort.

Pour de courtes escapades de fin de semaine d'un à deux jours, la génératrice d'électricité portable BLUETTI AC180 est une option idéale. Pesant seulement 16,4 kg, cette unité compacte incomparable offre 1 800 W de puissance et une capacité de 1 152 Wh. Elle répond à tous vos besoins d'alimentation, des téléphones intelligents aux ordinateurs portables en passant par les réfrigérateurs et les cafetières.

Pour les voyages de camping de 3 à 5 jours, le modèle BLUETTI AC200L offre encore plus de puissance. Avec une puissance robuste de 2 400 W et une batterie de 2 048 Wh, il peut facilement prendre en charge des appareils de grande puissance comme les micro-ondes, les barbecues et les réfrigérateurs plus grands. Le AC200L se recharge rapidement; seulement 1,5 h avec une prise murale ou 2,5 h avec 1 200 W d'énergie solaire. Combiné aux panneaux solaires portatifs PV350 de BLUETTI, il vous permet de rester à l'écart du réseau plus longtemps sans sacrifier le confort moderne.

Pour les trajets routiers prolongés de 7 jours ou plus, BLUETTI recommande de jumeler le AC200L avec le chargeur d'alternateur CC-CC Charger1 et la batterie d'extension B300K. Cette puissante combinaison fournit une capacité de charge rapide de 560 W directement à partir de l'alternateur de votre véhicule pendant la conduite et ajoute une capacité de batterie supplémentaire de 2 764,8 Wh.

Pour profiter d'un mode de vie durable en plein air, BLUETTI lance la campagne #BLUETTIGlampThisFall, qui se déroule du 16 octobre au 5 novembre. Les aventuriers sont invités à partager des photos ou des vidéos de leurs sorties printanières propulsées par les produits BLUETTI pour courir la chance de gagner des prix très intéressants, y compris le nouveau iPhone 16 ou des stations d'alimentation électrique de BLUETTI.

À propos de BLUETTI

En tant que pionnier de la technologie dans le domaine de l'énergie propre, BLUETTI est déterminé à bâtir un avenir durable en offrant des solutions de stockage d'énergie verte abordables et novatrices pour un usage intérieur et extérieur. Grâce à son initiative phare LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI vise à fournir de l'énergie propre à un million de ménages hors réseau en Afrique. En mettant l'accent sur l'innovation écologique et la satisfaction de la clientèle, BLUETTI s'est imposé comme un leader de confiance dans plus de 110 pays.

