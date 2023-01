TORONTO, 11 janvier 2023 /CNW/ - BLUETTI, une marque de générateurs solaires bien connue, présente une promotion thématique du 10 au 25 janvier 2023 pour souligner la nouvelle année et son innovation en matière de panneaux solaires portatifs, le modèle PV68. En outre, elle lance un appel ouvert aux « héros BLUETTI » parmi ses utilisateurs internationaux pour la réalisation de documentaires.

Recrutement de héros BLUETTI

Tous les utilisateurs d'appareils BLUETTI peuvent présenter une demande pour devenir un héros BLUETTI cette année. Une quinzaine de candidats seront sélectionnés pour participer au tournage de documentaires. Après la publication d'un documentaire, chaque héros peut choisir un produit BLUETTI à 1 000 $ comme cadeau.

Nouveaux panneaux solaires PV68

BLUETTI a récemment lancé son modèle le plus portatif, le PV68. Il est fabriqué en silicium monocristallin et enduit d'ETFE pour une efficacité de conversion de 23,4 % et une durée de vie accrue. Pesant seulement 3,4 kg et produisant 68 W à partir de la lumière du soleil, le PV68 peut être transporté pour des activités de plein air.

AC300 + B300 - Système d'alimentation de secours modulaire

Grâce à une approche modulaire et empilable, la combinaison AC300 + B300 permet une mise à niveau facile vers un système d'alimentation domiciliaire intégral répondant à tous les besoins, produisant un maximum de 12 288 Wh. L'onduleur AC300 peut alimenter aisément tous les appareils ménagers ordinaires avec une puissance de sortie continue allant jusqu'à 3 000 W et une capacité de surtension de 6 000 W. Sa vitesse de recharge peut atteindre 5 400 W en jumelant 3 000 W c.a. et 2 400 W d'énergie solaire, le tout pris en charge par deux commandes de suivi des points de puissance maximale distinctes.

L'AC200MAX, une bête de puissance tout-en-un

Successeur de l'AC200P, l'AC200 Max pousse la technologie plus loin et offre des options extensibles avec des modules de batterie supplémentaires, comme deux B230 pour atteindre 6 144 Wh et deux B300 pour 8 192 Wh. Même autonome, il propose une puissance de 2 048 W et peut fournir 2 200 W à plusieurs appareils à l'aide de ses 14 prises, en plus de ses deux tapis de recharge sans fil sur le dessus. Il y a sept façons de compléter cette bête de puissance tout-en-un, y compris avec un dispositif de recharge double à 1 400 W c.a. et à énergie solaire.

À propos de BLUETTI

Depuis le tout début, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients partout au monde.

Pour en savoir plus, consultez le site de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.ca/.

Ou suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook : https://www.facebook.com/bluetti.ca/

Instagram : https://www.instagram.com/bluetti_canada/

Twitter : https://twitter.com/bluetti_inc

Youtube : https://www.youtube.com/@BLUETTIOfficial

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1980576/20230110_1_____1920_1080px_CA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1750429/Logo.jpg

SOURCE BLUETTI POWER INC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Amanda Yan, Marketing intégré pour BLUETTI, [email protected], +8615013559696