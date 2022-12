SHENZHEN, Chine, 12 décembre 2022 /CNW/ - BLUETTI a annoncé aujourd'hui avoir été récompensé d'un prix de l'innovation CES® 2023 pour son générateur solaire AC500 . Le programme des prix d'innovation au CES de cette année a reçu un nombre record de plus de 2 100 soumissions. L'annonce a été faite avant la tenue du salon CES 2023 , l'événement technologique le plus influent au monde, qui aura lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas, au Nevada.

Le programme des prix d'innovation au CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)® , est un concours annuel qui récompense l'excellence en matière de conception et d'ingénierie dans 28 catégories de produits technologiques grand public. Ceux qui obtiennent la meilleure note reçoivent la distinction « Meilleure innovation ». Un jury d'experts de l'industrie composé notamment de membres des médias, de concepteurs, d'ingénieurs et d'autres personnalités, examine les produits proposés en tenant compte des critères d'innovation, d'ingénierie, de fonctionnalité, d'esthétique et de conception.

Le générateur solaire modulaire AC500 de BLUETTI est compatible avec les batteries B300S pour une capacité maximale de 18 432 Wh. Le système de gestion des batteries intégré et les batteries d'extension LFP garantissent une plus grande sécurité et une durée de vie plus longue. Le convertisseur continu-alternatif de 5 000 W (10 000 W en cas de surtension) permet à l'AC500 de faire fonctionner des composants électroniques de haute puissance sans problème. Coupler deux AC 500 en série peut doubler la capacité, la tension et la puissance et les pousser respectivement à 36 864 Wh, 240 V et 6 000 W pour une vie hors réseau sans soucis.

« Remporter ce prix nous encourage et cela nous incitera également à déployer plus d'innovations pour répondre à une demande en électricité en constante évolution à l'avenir », a déclaré James Ray, directeur du marketing de BLUETTI.

Une évolution pour le CES 2023 -- Le CES s'est associé à l' Académie mondiale des arts et des sciences (WAAS en anglais) pour mettre en valeur le rôle essentiel de la technologie en appui aux efforts des Nations Unies visant à promouvoir la sécurité des populations dans le monde. À l'occasion du CES 2023, la Consumer Technology Association (CTA) a créé une nouvelle catégorie de prix d'innovation mettant en vedette les technologies qui font progresser les droits de la personne. La catégorie Sécurité humaine pour tous comprend huit nouvelles sous-catégories techniques.

Le salon CES 2023 aura lieu à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2023. Les journées des médias se dérouleront les 3 et 4 janvier 2023. Consultez le site CES.tech pour obtenir les mises à jour du CES 2023, cette page pour connaître les modalités d'inscription et la page des médias pour toutes les ressources de presse.

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.ca/ .

