SHENZHEN, Chine, 13 novembre 2022 /CNW/ -- BLUETTI donne le coup d'envoi du festival du magasinage le 11 novembre. Elle présente une multitude de générateurs de bonne valeur pour les consommateurs avertis, ainsi que de nombreuses surprises intéressantes.

Solution d'alimentation de secours sur mesure

BLUETTI propose des ensembles de générateurs solaires extensibles répondant à différents besoins d'alimentation.

AC300, le premier générateur solaire modulaire de BLUETTI, peut être utilisé avec quatre batteries B300 pour fournir jusqu'à 12 288 Wh. Les modèles AC200P et AC200MAX sont des générateurs solaires à capacités extensibles dotés de grandes sorties et de prises polyvalentes. Les batteries d'extension B230 ou B300 servent de sources d'alimentation auxiliaire pour offrir une plus grande puissance hors réseau à la maison ou dans la nature.

Source d'alimentation mobile

Les modèles de la série EB, EB3A , EB55 et EB70S , sont des stations d'alimentation compactes et portatives pour une utilisation à l'extérieur et lors de situations d'urgence. Le modèle EB3A, qui est le plus petit de cette série, à seulement 10 lb, prend même en charge la connectabilité à l'application BLUETTI, ce qui permet d'exploiter encore plus de fonctions et favorise la surveillance à distance.

Panneaux solaires portatifs

La gamme de panneaux solaires de BLUETTI comprend les modèles PV120 , PV200 et PV350 . Ces derniers sont fabriqués à partir de cellules monocristallines dont l'efficacité est de 23,4 %. Leur conception portable en facilite le rangement et le transport.

Encore plus d'avantages de choisir BLUETTI

BLUETTI propose également de nombreux cadeaux, comme des petits réfrigérateurs offerts avec les achats dépassant une certaine somme sur son site Web officiel. Des tirages au sort donnent la chance aux consommateurs de gagner des génératrices portatives comme le modèle EB3A, des coupons, et plus encore. La promotion du Vendredi fou de BLUETTI prendra fin le 30 novembre, à 23 h 59 (HNE).

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.ca/.

