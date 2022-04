AC200MAX a été lancé récemment et est rapidement devenu l'un des modèles les plus populaires de la boutique BLUETTI. Doté d'une entrée CA de 2 200 W, d'un port USB-C PD3.0 de 100 W et du contrôleur MPPT amélioré, il peut gérer un débit d'entrée de 1 400 W pour une charge efficace en 2 heures. Le contrôle à distance, la surveillance et la mise à jour du micrologiciel peuvent être effectués uniquement sur l'application BLUETTI. De plus, il supporte jusqu'à deux batteries externes ( BLUETTI B230 ou B300) pour étendre la capacité à un maximum de 8 192 Wh afin de couvrir tous les besoins essentiels en énergie pendant longtemps!

Le BLUETTI AC200P 2000Wh est une telle bête de puissance qu'il est capable d'alimenter plus d'une douzaine d'appareils différents simultanément et promet plus de 3 500 cycles de charge avec une batterie LiFePO4 à l'intérieur. Il peut alimenter des téléphones, des appareils ménagers et des outils électriques sans se fatiguer.

Les BLUETTI EB150 et EB240 sont des solutions tout-en-un pour une alimentation électrique sans fin. Ne vous souciez plus du manque d'électricité, même lorsque vous êtes loin du réseau électrique lors de longs voyages en camping ou en randonnée. Ils supportent un maximum de 500 watts d'apport solaire avec un ensoleillement optimal. L'EB150 peut être entièrement chargé en 4,5 heures et l'EB240, en 7,2 heures.

L'EB55 est un nouveau venu au Canada avec une impressionnante capacité de 537 Wh et un onduleur de 700 W. Son format portable et compact vous permet de le transporter facilement lors de vos déplacements. Il peut recevoir une entrée de 200 W en courant alternatif et de 200 W en énergie solaire pour une charge rapide.

Les modules BLUETTI fortement recommandés pour Pâques :

Kit extensible AC200MAX+ B230

Alimentation de secours AC200MAX+3*PV200

Combinaison hors réseau AC200P+3*PV120

Système solaire EB150+2*SP120

Système solaire EB240+2*SP120

Système solaire AC50S+SP120

