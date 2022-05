« Compte tenu des effets persistants de la pandémie de COVID-19 et de la concurrence féroce sur le marché déclenchée par la fin imminente des subventions aux éoliennes en mer, Shanghai Electric Wind Power a surmonté les défis et battu de nombreux records dans l'industrie, gagnant la reconnaissance de nos partenaires pour l'efficacité exceptionnelle de ses installations, ainsi que pour la qualité de ses produits et de ses services. Ces récompenses de la part de l'industrie nous ont donné un nouvel élan alors que nous continuons de remodeler le secteur de l'énergie éolienne en Chine dans le but d'accélérer vers la réalisation des objectifs de pic et de carboneutralité », a écrit Shanghai Electric dans un communiqué.

En 2021, la capacité éolienne nouvellement installée en Chine a augmenté de 55,8 GW au total, soit une légère baisse de 3 % par rapport à 2020, dépassant le seuil de 50 GW pour la deuxième année consécutive. Cette décision survient à un moment où le secteur éolien chinois est confronté aux incertitudes du marché liées à la flambée des prix mondiaux des matières premières et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. L'an dernier, le taux de mise en service en mer a grimpé de 351 % en ajoutant 14,2 GW, tandis que la capacité terrestre nationale a chuté de 23 % par rapport à son pic de 2020, pour s'établir à 41,6 GW en 2021.

Fondée en 2006, Shanghai Electric Wind Power offre des services comme la fabrication d'éoliennes, l'exploitation et l'entretien de parcs éoliens, l'évaluation des ressources éoliennes, l'investissement et le développement de parcs éoliens numérisés, la gestion des actifs des parcs éoliens, l'énergie intelligente et plus encore. Le portefeuille de produits de la société comprend des éoliennes d'une capacité de 1,25 MW à 10 MW.

Au cours des quinze dernières années, l'entreprise s'est lancée pour devenir le plus grand fabricant chinois d'éoliennes en mer, consolidant ainsi son leadership dans le secteur mondial des nouvelles énergies. En mai 2021, Shanghai Electric Wind Power a lancé un premier appel public à l'épargne sur le Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board, par l'intermédiaire duquel l'entreprise peut accroître ses investissements dans la recherche et le développement de sa technologie de base.

L'an dernier, Shanghai Electric Wind Power a également dévoilé sa plateforme Petrel SEW11.0-208 au monde. La turbine phare à attaque directe, qui est la propriété intellectuelle exclusive de l'entreprise, a une capacité nominale de 11 MW - la plus grande du genre en Asie - ce qui représente une percée majeure pour l'innovation chinoise en matière de technologie éolienne en mer.

Avec le développement d'une technologie de pointe à l'avant-garde de sa stratégie, l'entreprise recherche la coopération avec des entreprises d'énergie éolienne de premier plan dans l'espoir de faire progresser conjointement le secteur mondial des nouvelles énergies. Actuellement, l'entreprise élargit ses partenariats en amont et en aval, l'accent étant mis sur le développement de parcs éoliens numérisés et l'exploitation et l'entretien intelligents, se transformant ainsi en un fournisseur de services complet. Shanghai Electric Wind Power, qui vise à devenir une société d'énergie éolienne de classe mondiale, renforce sa présence internationale, en proposant des produits et des services de haute qualité à ses clients dans le monde entier.

