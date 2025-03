SHANGHAI, le 27 mars 2025 /CNW/ - La conférence mondiale des partenaires de Blokees s'est tenue le 25 mars. Sur le thème « Nouveau départ, nouveau voyage », elle a rassemblé les partenaires mondiaux pour assister au lancement de son « écosystème de produits ». Cette initiative souligne l'engagement de Blokees à approfondir la R&D sur les produits, à créer un réseau de produits diversifiés et à poser des bases solides pour une croissance soutenue au cours de la prochaine décennie.

Dans son discours d'ouverture, Zhu Weisong, fondateur de Blokees, a déclaré qu'au cours de la prochaine décennie, l'entreprise se concentrera sur l'innovation commerciale, la valeur pour le client, la collaboration avec les partenaires, l'accumulation de talents et la responsabilité sociale.

Lors de la conférence mondiale des partenaires de Blokees 2025, le président Sheng Xiaofeng a présenté la vision stratégique de Blokees pour la prochaine décennie dans son discours d'ouverture, intitulé « Bâtir un système Blokees innovant et un écosystème de produits complet ». Blokees a lancé le concept d'un écosystème de produits complet, illustré de manière frappante par la métaphore d'un arbre florissant : l'innovation et la R&D servent de racines solides, un portefeuille mondial de propriété intellectuelle diversifié et une matrice de produits robuste forment la structure de ramification, et les utilisateurs mondiaux et la communauté BFC représentent les feuilles florissantes.

Lors de l'événement, Blokees a présenté ses six séries classiques, dont Hero5, Hero8 et Champion, ainsi que les nouveautés Transformers, Ultraman et Marvel's Infinite Saga. La marque a également présenté trois séries à venir mettant en scène des franchises majeures telles que Harry Potter et Hatsune Miku, avec du matériel promotionnel mettant en avant « Adorable » et « Sweetheart », signe d'une expansion vers de nouveaux consommateurs.

À cette occasion, Blokees a mis en avant la valeur fondamentale de sa marque, la culture BFC (Block Figure Creator), par le biais de présentations de joueurs internationaux et de la cérémonie annuelle de remise des prix aux créateurs, renforçant ainsi sa philosophie d'« innovation axée sur l'utilisateur », comme l'a souligné Ye Shanshan, vice-président du marketing de la marque.

Cet événement représente une étape importante dans l'amélioration de l'écosystème de produits de Blokees, marquant une nouvelle avancée dans l'approfondissement du développement de produits, le renforcement des capacités fondamentales et la poursuite d'une innovation diversifiée. Pour l'avenir, Blokees maintient son engagement en faveur d'une approche ouverte, collaborative et mutuellement bénéfique, et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires mondiaux pour faire progresser le secteur et ouvrir un nouveau chapitre pour la prochaine décennie.

